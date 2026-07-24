Ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma.

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Efectivos del cuerpo de élite de la Guardia Civil que se han desplazado hasta Villarrobledo (Albacete) han detenido, alrededor de las 17:30 horas de este viernes, al hombre que se había atrincherado en su vivienda con una escopeta. Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han indicado que los agentes han entrado en la vivienda, lo han reducido y está detenido.

El hombre, de mediana edad, había discutido con su hermano, al que había amenazado. Este había logrado escapar de la vivienda. Fue el propio hermano el que alertó a la Guardia Civil. Cuando el hombre, que es cazador y tiene una escopeta en su vivienda, lanzó un disparo al aire los efectivos de la Guardia Civil decidieron intervenir.