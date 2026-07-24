La Guardia Civil salva a un perro atrapado por las llamas en Pelayos de la Presa, Madrid: "No dejamos a nadie atrás"
La Guardia Civil ha mostrado el rescate a un perro que se encontraba en una de las zonas más afectadas por los incendios de Madrid
Activada la Unidad Militar de Emergencias para el incendio de Ejulve en Huelva
La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible".
Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. Desde que se iniciaron los incendios, las llamas han calcinado ya unas 6.000 hectáreas y han obligado a evacuar y confinar a un total de 40.000 personas, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj en unas condiciones extremadamente complicadas. El viento, que alcanza rachas de hasta 50 km/h, favorece el avance de las llamas y mantiene el incendio incontrolado.
La virulencia del fuego obliga a muchos vecinos a abandonar sus casas
La prioridad absoluta para las autoridades es salvar vidas y así lo están demostrando las diferentes medidas de seguridad que se están adoptando. Las intervenciones de los equipos de emergencia están dejando imágenes devastadoras, pero también de esperanza.
La Guardia Civil ha compartido un vídeo en el que se ve a varios agentes rescatando a un perro atrapado en un Pelayos de la Presa, una de las zonas más afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid.
El vídeo se ha convertido en símbolo de esperanza y se ha llenado de comentarios de apoyo y agradecimiento al instituto armado por su labor. “En las evacuaciones cada segundo corre en nuestra contra. La virulencia del fuego en las últimas horas está multiplicando estas salidas urgentes de las viviendas aledañas. No dejamos a nadie atrás, sea la especie que sea”, señalan.