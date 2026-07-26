La estación espacial afectada es parte del sistema de la NASA para el seguimiento de las misiones del espacio profundo

La UME asegura que el incendio entre Ávila y Madrid está contenido aunque mantiene "cabezas activas"

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MadridLa Nasa ha confirmado que su estación situada en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid) no ha sufrido daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios por el incendio que afecta a la zona y ha agradecido al Gobierno y a los servicios de emergencia sus "esfuerzos incansables" para proteger la instalación en condiciones "extremadamente desafiantes".

Una inspección inicial en el lugar del equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA (MDSCC) ha encontrado daños en el pavimento y la vegetación circundante pero no estructurales de la instalación, que fue desalojada el pasado viernes por las fuerzas de seguridad y en el que se encontraban un centenar de trabajadores.

La NASA explica en un comunicado que continuará las inspecciones "según lo permitan los procedimientos de seguridad" ante una situación que puede seguir cambiando mientras el fuego siga sin ser controlado y destaca que la seguridad de su personal sigue siendo la máxima prioridad de la agencia norteamericana.

Transferencia de misiones a otros complejos

El Programa de Comunicaciones y Navegación Espacial (SCaN) de la NASA "ha transferido sin problemas" el soporte de misiones a sus otros Complejos de Comunicaciones del Espacio Profundo en Goldstone, California (EEUU), y Canberra (Australia), asegurando la continuidad de las operaciones y las comunicaciones ininterrumpidas con las naves espaciales, añade.

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La estación espacial afectada es parte del sistema de la NASA para el seguimiento de las misiones del espacio profundo en tres estaciones (equidistantes) en todo el mundo, junto con las de California y Camberra.

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Personal a salvo

"Todo el personal en el MDSCC está a salvo", señala la agencia espacial norteamericana, que traslada su agradecimiento a los responsables de emergencias y a miembros del Ministerio de Defensa, de Interior y de Ciencia, por su profesionalidad y "esfuerzos incansables para ayudar a proteger la instalación en condiciones extremadamente desafiantes".

La NASA recuerda a sus socios de la Agencia Espacial Europea (ESA) cuya estación situada en Cebreros, en la provincia de Ávila, parece no haber sufrido daños por el incendio forestal que afecta a la zona, aunque todavía no ha podido ser inspeccionada, según señaló el director general de la agencia, Josef Aschbacher.