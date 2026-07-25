Gonzalo Barquilla 25 JUL 2026 - 17:42h.

Carmen, de 24 años, lleva cinco días desaparecida en Lugo y las autoridades mantienen activa su búsqueda por tierra, río y aire

Buscan a Carmen L., una joven de 24 años desaparecida en Lugo que llevaba puesto el uniforme de trabajo de Carrefour

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Carmen López Rebolo, una joven de 24 años desaparecida el pasado 21 de julio en la ciudad de Lugo, continúa en paradero desconocido mientras las fuerzas de seguridad mantienen activo el dispositivo de búsqueda.

La joven fue vista por última vez al mediodía del martes en la Rúa Divina Pastora, en el barrio lucense de A Milagrosa, pero no se ha vuelto a saber de ella, tal y como apuntan fuentes como 'Faro de Vigo'. Carmen mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene media melena de color negro y ojos azules. En el momento de su desaparición llevaba puesto el uniforme de Carrefour, empresa en la que trabaja.

La familia ya ha presentado una denuncia y SOS Desaparecidos ha activado una alerta de "alta vulnerabilidad" y solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. La búsqueda se ha intensificado en los últimos días. Este pasado viernes, los servicios de emergencias desplegaron un amplio dispositivo por tierra, río y aire. Agentes de la Policía Nacional y Local, Bomberos y voluntarios rastrearon el entorno del río Miño, especialmente el tramo comprendido entre el Club Fluvial y el balneario, con especial atención a los caneiros, según recoge 'El Progreso'.

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La preocupante desaparición de Carmen, vecina de Tirimol

Carmen fue vista alrededor del mediodía el pasado martes en la Rúa Divina Pastora, en el barrio de A Milagrosa. La joven, vecina de la parroquia de San Xoán de Tirimol, llevaba en ese momento el uniforme de Carrefour, establecimiento en el que trabaja y se desconoce qué le pudo ocurrir.

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Los servicios de emergencias han realizado batidas por tierra y también se han centrado en el río Miño. Agentes peinaron a caballo las orillas del cauce, mientras otros participaron en la búsqueda desde una zodiac, con la colaboración de voluntarios. También se utilizó un dron para sobrevolar el área. En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de efectivos de Bomberos. Todas las hipótesis siguen abiertas.

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La familia presentó una denuncia ante la Policía Nacional de Lugo y pide la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información que ayude a determinar su paradero puede ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (112). También se puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono: 868 286 726.