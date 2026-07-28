Bomberos del Gobierno de Cantabria han liberado a un niño atrapado por un pie en el mecanismo del freno de mano

A su llegada procedieron a quitar los tornillos delanteros del anclaje del asiento y liberaron la pierna del menor

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CantabriaBomberos del Gobierno de Cantabria han liberado este viernes a un niño que se había quedado atrapado por un pie en el mecanismo del freno de mano de un vehículo en Vega de Liébana.

Tras recibir la llamada de aviso, el Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos del parque de Tama.

El menor no ha sufrido daños

A su llegada procedieron a quitar los tornillos delanteros del anclaje del asiento y liberaron la pierna del menor, que no ha sufrido daños, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.