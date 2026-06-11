Los drones pueden geolocalizar a una persona perdida en un bosque y tras su detección enviar las coordenadas a los equipos de rescate

Las imágenes captadas por los drones se transmiten directamente al centro de gestión que determina la mejor estrategia

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Los drones se han convertido en los grandes aliados de los bomberos en los incendios, que cada año nos asolan por estos meses. Estos dispositivos, que se han ido perfeccionando permiten determinar las temperaturas y prever la dirección de las llamas para optimizar la toma de decisiones y salvar vidas. La periodista Raquel Duba lo cuenta para el Matinal de Informativos Telecinco.

Lo primero que hacen los bomberos en los grandes incendios es despegar los drones para ver lo que ven. Estos aparatos, ligeros y veloces con cámaras térmicas se han convertido en sus ojos y les hacen ganar mucho tiempo, algo determinante para salvar vidas.

"Imaginaos que llegamos a unas naves industriales que se están quemando: todo es humo y tanto que no sabes para dónde vas. Con el dron lo ponemos encima y desde la vista aérea, aparte de saber las temperaturas, sabemos hacia dónde va el fuego", nos confirma Juan Feliú, piloto del Grupo Especial de drones, de la Comunidad de Madrid.

Esta furgoneta es su centro de operaciones, pero "en esta pantalla, ahora mismo nos están mostrando una cámara térmica; un punto azul es lo más frío de una zona en llamas. La aplicación muestra en un cuadrado el punto rojo, que es lo más caliente. "Ahora mismo hay 42 vehículos y 4 personas. Imaginaros esto en un bosque o en un descampado gigantesco", asegura este especialista en extinción de incendios que ahora cuenta con una herramienta que en apenas unos minutos les ofrece coordenadas para actuar de modo seguro y rápido.

"Si hay una persona desaparecida la ve, nos avisa, la geolocaliza, nos emite un QR y nos pasa la latitud y longitud". Con estos datos "los medios van directamente al sitio". Los drones monitorizan desde el aire la situación en tiempo real y vigilan a sus compañeros para que los equipos no entren a ciegas en zonas de las que después puedan quedar encerrados entre las llamas.

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"Ya vas a ver que el tejado se va a hundir y antes de que se hunda hay que sacar a la gente"

Uno de estos bomberos nos relata su experiencia en una complicada situación: "Yo recuerdo una intervención que tuvimos en un patio en llamas, pero con el dron vimos que había una ventana por la que se podía acceder" y había que actuar a toda velocidad, porque con tanta temperatura, "ya vas a ver que el tejado se va a hundir, y antes de que se hunda hay que sacar a gente".

Ahora el grupo puede estar en una nave industrial, en la otra punta de la nave y nosotros en el otro lado por viento, por lo que sea, y nosotros con los drones les vamos dando indicaciones. "Se las transmitimos en directo al centro de gestión, lo que es ACCOP, y este coordina la intervención a partir del análisis de situación que ofrecen las imágenes del dron.

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Este grupo especial de drones de los bomberos de Madrid nació en 2019 y ahora su presencia es imprescindible en casi todas las intervenciones que realizan en la Comunidad, en incendios, pero también en búsqueda de personas en bosques o zonas montañosas, de difícil acceso, donde los drones se convierten en los ojos de estos hombres que salvan vidas.