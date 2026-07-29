Los servicios sanitarios atendieron a una mujer de unos 40 años, a tres niñas de unos 10 años y a dos niños de unos 8

¿Qué enfermedades puede causar el cloro de la piscina?

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Una mujer y cinco menores resultaron afectados por supuestamente haber inhalado gas cloro cuando se encontraban en las piscinas municipales del municipio de Castrillo-Tejeriego, en Valladolid, y uno de los niños tuvo que ser trasladado al hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

Toses y vómitos

El servicio emergencias 112 ha informado este miércoles de que en torno a las 18.39 horas del martes recibieron una llamada desde las piscinas de Castrillo-Tejeriego en la que solicitaban asistencia para varios menores que, según explicaron, habían inhalado gas cloro, sin que pudiesen concretar las circunstancias del incidente.

Los afectados estaban conscientes, con toses y alguno con vómitos por lo que se envió un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de guardia del centro de salud de Esguevillas de Esgueva.

Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a una mujer de unos 40 años, a tres niñas de unos 10 años y a dos niños de unos 8, uno de los cuales fue atendido finalmente en el hospital Río Hortega de Valladolid.