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Un hombre, detenido por el asesinato de su pareja delante de sus hijos en Barcelona: en su huida quemó un coche

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona
Vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

  • Tras cometer el crimen, el agresor se dio a la fuga y llegó a prender fuego a un vehículo

  • La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido la investigación para esclarecer los hechos, que se tratan en el marco de un asesinato machista

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BarcelonaUn hombre ha sido detenido por los agentes de los Mossos d'Esquadra por su "presunta relación con de la muerte violenta" de una mujer en el distrito de Sant Martí, Barcelona, según han informado.

Según las primeras informaciones, el varón habría asesinado a quien era su pareja en su casa y delante de sus hijos antes de emprender la huida, durante la cuál llegó a prender fuego a un vehículo.

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El detenido mató a la mujer con un arma blanca y delante de sus hijos

Cuando los agentes llegaron al lugar del crimen encontraron a la víctima herida de gravedad, pero los efectivos sanitarios desplazados también hasta el domicilio no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Según fuentes policiales citadas por El Periódico, el hombre atacó a la mujer con un arma blanca y con sus hijos presentes en la vivienda cuando se produjo el crimen.

Después de los hechos, el varón, de origen sudamericano, emprendió la huida en coche, pero los Mossos, tras desplegar un dispositivo en su búsqueda, han logrado localizarlo, interceptarlo y detenerlo.

Ahora, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido la investigación para esclarecer los hechos, que se tratan en el marco de un asesinato machista. La víctima tendría 34 años.

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