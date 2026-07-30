Redacción Andalucía Jaén, 30 JUL 2026 - 12:57h.

El hombre, detenido por la Policía Nacional y con numerosos antecedentes, llevaba tres meses fugado de la prisión de Ocaña tras un permiso penitenciario

El fugado estaba comprando en un supermercado junto a una mujer sobre la que tiene una orden de alejamiento y con una navaja de 15 centímeros oculta en el cinturón

Compartir







Un delincuente huido de la justicia ha sido detenido por la Policía Nacional mientras estaba comprando tranquilamente en un supermercado de Úbeda, en Jaén, y acompañado por una mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento por violencia de género.

El arrestado, un conocido delincuente en la localidad, era un interno de la prisión de Ocaña (Toledo) que llevaba fugado tres meses al no regresar tras un permiso penitenciario. Estaba cumpliendo condena por un atraco cometido en un establecimiento de Baena (Córdoba) en 2024, para el cual se había disfrazado de mujer.

Además, contaba con un gran número de antecedentes por delitos de robo con violencia, robo con fuerza y violencia de genero, además de cinco órdenes de ingreso en prisión y varias órdenes de alejamiento, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Reconocido por un agente fuera de servicio

La detención se produjo gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio y que reconoció al fugitivo en un conocido supermercado de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Ceuta pide al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante una nueva noche de entradas ilegales de migrantes marroquíes y argelinos

El agente, destinado en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Local de Policía Judicial de Úbeda, logró identificarlo a pesar de que intentaba ocultar su identidad con una gorra y gafas de sol, manteniendo además una actitud vigilante. El fugado se encontraba realizando compras en compañía de una mujer sobre la cual tenía en vigor una orden de alejamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llevaba una gran navaja

Tras percatarse de su presencia, el agente alertó a sus compañeros en servicio, lo que permitió coordinar en cuestión de minutos un dispositivo de seguridad ciudadana, saldándose la intervención con la detención del individuo dentro del mismo establecimiento sin que se produjeran daños personales ni materiales.

Durante el registro superficial que le realizadon tras el arresto, los agentes hallaron en el cinturón del detenido una navaja de unos quince centímetros de hoja.