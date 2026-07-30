Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años

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Luto y tristeza en el mundo del cine español. El actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, ha muerto a los 62 años. La noticia ha sido confirmada por la Academia de Cine a través de las redes sociales. Según ha comunicado su agencia de representación a EFE, el velatorio tendrá lugar en el tanatorio de San Isidro durante la tarde de este jueves y mañana viernes.

Nacido en Algeciras en 1964, también trabajó en películas como 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'Biutiful' o 'La isla mínima', además de participar en obras teatrales y televisión.

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Reacciones a la muerte de Manuel Solo

Con un mensaje publicado en X, la Academia ha comunicado a sus seguidores la triste noticia: "Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira', y estuvo nominado por 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa'".

El director Santiago Segura ha lamentado su fallecimiento en una publicación en su canal de la red social X: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".

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La trayectoria de Manuel Solo

Manolo Solo (Algeciras, 1964) es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, estudió en el Instituto del Teatro de Sevilla sin graduarse. Su trayectoria ha sido distinguida en festivales como Huelva, Islantilla y Málaga, consolidándolo como uno de los talentos más destacados del cine andaluz.

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Nacido en Algeciras y criado en Sevilla, Manuel Jesús Fernández Serrano, conocido artísticamente como Manolo Solo, desarrolló una brillante carrera durante más de tres décadas en el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en uno de los actores más sólidos y queridos de su generación.

Su trayectoria estuvo marcada por una extraordinaria versatilidad. Participó en algunas de las películas más importantes del cine español contemporáneo, como 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'La isla mínima', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' o 'Tarde para la ira', título con el que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conseguir el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017.

La música le ha acompañado toda su vida como compositor, instrumentista y cantante, integrando grupos como Los relicarios, Combo crónico o Los kevin bacons.

Tras matricularse en el Instituto del Teatro de Sevilla y dejarlo en el segundo curso para formarse y trabajar en doblaje, puso voz a personajes de series como 'Deagon Ball Z' o 'Rex, un policía diferente'.

A lo largo de los años también recibió varias nominaciones por trabajos como 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa', consolidando un prestigio profesional que le situó entre los grandes nombres de la interpretación en España.

En televisión dejó igualmente una huella profunda con papeles memorables en series como 'La peste', 'El ministerio del tiempo', 'Arde Madrid', '30 monedas', 'El caso Asunta' y 'La chica de nieve', entre muchas otras.

Directores y compañeros destacaban de él su enorme capacidad interpretativa, su rigor en el trabajo y una discreción personal que siempre le mantuvo alejado del ruido mediático. Manolo Solo era considerado uno de los actores de reparto más sólidos y fiables de su generación, un intérprete que aportaba verdad y profundidad a cada proyecto en el que participaba.