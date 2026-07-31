Los hechos han ocurrido a aproximadamente seis kilómetros de Poncebos, Asturias

Los afectados fueron atendidos por los efectivos sanitarios en el terreno y fueron evacuados a continuación en helicóptero

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AsturiasUn desprendimiento de rocas en la famosa Ruta del Cares ha vuelto a activar las alarmas tras dejar a varias personas heridas. Los hechos han ocurrido a aproximadamente seis kilómetros de Poncebos, Asturias, según ha precisado el alcalde de Cabrales, José Sánchez

Ante la situación, efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se desplazaron al lugar para atenderlos, precisándose evacuación en helicóptero.

El desprendimiento en la Ruta del Cares

Según informa el medio El Comercio, serían dos las personas heridas, habiéndose movilizado inicialmente un amplio dispositivo de rescate para socorrerlos. No obstante, posteriormente se comprobó que no era necesario emplear tantos medios, con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias aclarando que el desprendimiento de rocas no fue muy grande, pero que unas piedras alcanzaron a los afectados.

Tras asistirles desde el terreno, los efectivos allí desplazados recondujeron la intervención y procedieron al traslado de los heridos por vía aérea.