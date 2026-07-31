Las labores de rescate se habrían visto dificultadas por el efecto chimenea, que provocó el ascenso de las llamas hasta la planta superior del edificio y la rápida propagación del humo y del calor

Se alcanzaron temperaturas de entre 1.000 y 1.200 grados en la tercera y cuarta planta del edificio y los bomberos tuvieron que derribar varios muros y tabiques para evitar colapsos y asegurar la zona

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Los Bomberos de Benalmádena han calificado de "voraz, de propagación rápida y alta carga térmica" el incendio ocurrido en una vivienda en el municipio malagueño, tal y como informa 'SUR'. Dos menores de 10 y 15 años han fallecido y su madre, de 49 años, se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Las labores de rescate se habrían visto dificultadas por el conocido como 'efecto chimenea'.

Todo apunta a que la puerta de la vivienda de la calle Ónix, en el núcleo de población de Arroyo de la Miel, donde se originó el fuego, permaneció abierta durante el incendio, lo que habría acelerado el 'efecto chimenea', tal y como explica 'SUR'.

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Se trata de un fenómeno que favorece que las llamas asciendan rápidamente hasta la planta superior, además de impulsar la rápida propagación del humo y del calor. Esto habría dificultado el acceso de los bomberos y la evacuación de las víctimas. Los menores fueron localizados sin vida en el pasillo de la cuarta planta, al intentar huir junto a su madre de las llamas.

Unas labores de extinción complicadas debido a la virulencia del fuego

En la tercera y cuarta planta del edificio se alcanzaron temperaturas de entre 1.000 y 1.200 grados. Según han explicado las fuentes a 'SUR', el impacto térmico ha provocado que armaduras de hierro de la edificación y otros materiales hayan saltado, lo que ha obligado a los bomberos a derribar varios muros y tabiques para evitar colapsos y asegurar la zona.

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La investigación acerca del origen del incendio sigue abierto, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego comenzó al arder una batería externa de un teléfono móvil. Las llamas habrían alcanzado las cortinas del hogar, extendiendo el fuego por toda la vivienda.

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Este incendio también ha dejado heridos a dos bomberos, y otros profesionales han tenido que ser atendidos por inhalación de humo: "Se la jugaron, se le caían cascotes del techo encima", explican fuentes cercanas a 'Málaga Hoy'.