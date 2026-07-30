El afectado, de 55 años, sufrió quemaduras graves y fue trasladado en estado crítico al Hospital Doctor Negrín

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Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la calle Pío XII, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió numerosas llamadas alertando del incendio en el inmueble. Ante la situación, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El herido fue trasladado en estado crítico

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado, que presentaba quemaduras de carácter grave.

Tras una primera valoración, el hombre fue evacuado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece ingresado. Por su parte, los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria lograron extinguir el incendio y procedieron posteriormente a la ventilación de la vivienda afectada.

Mientras tanto, los servicios policiales se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego.