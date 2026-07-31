El pequeño fue rescatado en parada de respiratoria después de tragar gran cantidad de agua, pero la rápida intervención de los socorristas permitió que recuperara la respiración

Un joven de 16 años salva a un niño de morir ahogado, tras ser arrastrado por las olas en una playa de California

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La rápida intervención de los socorristas de la piscina municipal de Ontinyent (Valencia) ha permitido salvar la vida de un niño de 3 años que fue rescatado inconsciente después de haber tragado una gran cantidad de agua.

El aviso al 112 se produjo a las 16.48 horas y alertaba de que un menor se encontraba en parada respiratoria en la piscina municipal. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Ontinyent y un equipo sanitario de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), según ha adelantado Levante-Emv.

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Cuando llegaron los servicios de emergencia el niño seguía inconsciente aunque había recuperado la respiración gracias las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le estaban practicando los socorristas del recinto municipal. Una actuación decisiva que permitió que el menor expulsara parte del agua tragada y que se encuentre fuera de peligro.

Trasladado al hospital

Tras ser asistido en la piscina, el niño fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica. A continuación, la pediatra que atendió al niño lo remitió al Hospital La Fe de Valencia por precaución para continuar con su seguimiento médico, aunque no presentaba lesiones aparentes.