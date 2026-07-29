Donald Trump promete invitar a la Casa Blanca a "este héroe" y darle un reconocimiento

Los socorristas de Santa Cruz, en California difunden un mensaje de alerta ante el aumento de los rescates.

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Un joven de 16 años ha salvado a un niño de morir ahogados, tras ser arrastrado por las olas en una playa de Santa Cruz, California. El titánico salvamento fue grabado por los bañistas que pusieron a circular el vídeo en las redes sociales, donde Trump lo ha comentado prometiendo que "el héroe" será recibido en la Casa Blanca para recibir un reconocimiento.

El joven socorrista luchó contra la fuerte marejada para llevar al menor hasta la orilla en la playa de Seabright, mientras varias personas lo alentaban.

“Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, y al niño al que salvó, para otorgarle una alta condecoración civil. ¡Muy valiente, se lo merece!“, escribió Trump en respuesta a un mensaje de su hijo Eric.

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El presidente estadounidense comentó el incidente, después de que su hijo, Eric Trump, sugiriera que el socorrista, identificado como Rider, recibiera una recompensa. “Otorguen a este socorrista de 16 años el máximo honor civil. Esto es verdaderamente lo mejor de Estados Unidos. ¡Bien hecho!”.

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Arrastrado mar adentro en "cuestión de segundos"

El niño, de unos 10 años, fue arrastrado mar adentro por la resaca en "cuestión de segundos", según contó un testigo citado por la cadena NBC. “A mucha gente le cogió por sorpresa. Desafortunadamente, este joven se vio superado y arrastrado en cuestión de segundos”, “Me alegro de que haya terminado así”.

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Varios bañistas, que presenciaron el rescate y un segundo socorrista finalmente se unieron a ayudar para llevar al niño hasta la arena, donde un equipo de emergencias lo atendió y posteriormente se reunió con su familia.

Los socorristas de California en Santa Cruz emitieron un comunicado informando que "durante el fin de semana hemos realizado 34 rescates de bañistas que subestimaron el peligro que representan estas olas. Las condiciones cambian rápidamente y lo que parece normal puede ser mortal”.