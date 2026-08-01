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Dos heridos por una fuga de amoniaco que ha obligado a evacuar una empresa en Girona

Dos heridos por una fuga de amoniaco que ha obligado a evacuar una empresa en Girona
Dos heridos por una fuga de amoniaco ha obligado a evacuar a una empresa. Europa Press

  • La fuga se ha detectado en una válvula exterior de la empresa Panamar Bakery

  • Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan para controlar la fuga de amoniaco

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GironaDos personas han sido evacuadas a centros hospitalarios, en estado leve, por una fuga de amoniaco en una fábrica de procesados de harina de Vilamalla (Girona) que ha obligado a evacuar este sábado a los trabajadores de la empresa.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, la fuga se ha detectado hacia las 11:00 horas en una válvula exterior de la empresa Panamar Bakery, situada en la calle Castelló de Vilamalla, lo que ha obligado a activar en fase de alerta el plan de emergencias PROCICAT.

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Dos personas han sido trasladadas en estado leve a los dos hospitales

A raíz del accidente, los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido a nueve personas, dos de la cuales han sido trasladadas en estado leve al Hospital de Figueres y al Hospital Universitario de Girona, respectivamente. 

Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan para controlar la fuga de amoniaco, que ha movilizado a cinco ambulancias del SEM y a un equipo conjunto SEM-Bomberos.

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Según el 'National Cat', desde Protecció Civil han informado de que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) está haciendo seguimiento del incidente y se mantiene en comunicación constante con todos los operativos, así como con el Ayuntamiento de Vilamalla y las empresas de los alrededores de Panamar Bakery.

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