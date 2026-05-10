El fallo se ha detectado en el circuito de refrigeración ubicado en la sala de compresores de la instalación

No hay personas afectadas ni indicios de exposición de gas en el exterior de la instalación

Compartir







Una fuga de amoniaco en una fábrica de productos congelados de Roales del Pan ha obligado a evacuar a 83 trabajadores. Según informa 'La Opinión de Zamora', el fallo se ha detectado en el circuito de refrigeración ubicado en la sala de compresores de la instalación situada en la carretera Valcabado (ZA-P-2311).

Hasta que la empresa no pueda recuperar su operatividad y completar el rearme de las instalaciones, un retén de vigilancia del Parque de Zamora Centro estará en la zona.

No hay heridos ni indicios de exposición de gas en el exterior de la fábrica

El centro de Emergencias Castilla y León ha recibido el aviso a las 06:43 horas, lo que ha obligado a la activación del protocolo de coordinación informando a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Zamora y, de forma preventiva, a Emergencias Sanitarias.

Todo mientras la empresa evacuaba de forma preventiva a todo el personal que se encontraba en las instalaciones. Pese a la fuga de amoniaco, no hay personas afectadas ni indicios de exposición de gas en el exterior de la instalación. Esto permitió que el trabajo se centrase en detectar el origen del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ninguno de los trabajadores necesitó asistencia sanitaria

El Centro Coordinador de Emergencias confirmó que habían sido evacuados un total de 83 trabajadores, todos ellos sin necesidad de asistencia sanitaria. La operación se efectuó de manera rápida y siguiendo los protocolos establecidos.

Los Bomberos de la Diputación de Zamora, en colaboración con el personal de mantenimiento de la empresa, comenzaron las labores de inspección de la sala de compresores. Y, tras una revisión exhaustiva, lograron localizar con precisión el punto de la fuga de amoniaco, procediendo inmediatamente a su corte y estabilización 135 minutos después de dar el aviso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El origen de esta fuga estuvo en la válvula reguladora

La rápida actuación evitó que el gas pudiese propagarse fuera del circuito interno de refrigeración. Según los equipos que han intervenido, no se produjo ninguna fuga hacia el exterior. Al parecer, el origen de esta fuga estuvo en la válvula reguladora de salida del tanque interior.

El suceso quedó resuelto sin heridos ni daños externos. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, se desplazó hasta la fábrica para seguir de primera mano la evolución de la fuga y estar en contacto con los responsables del operativo.