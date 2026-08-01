Redacción Cataluña Europa Press 01 AGO 2026 - 12:53h.

El accidente laboral ocurrió a las 21:24 horas por causas que aún están investigando los Mossos d'Esquadra

La víctima realizaba labores en instalaciones eléctricas, de agua y otros servicios del edificio hotelero de Salou

Compartir







TarragonaUn trabajador de mantenimiento de 65 años murió este 31 de julio, último día del pasado mes, tras caer desde la azotea de un hotel ubicado en la localidad de Salou (Tarragona).

Así lo han confirmado los Mossos d'Esquadra, que en un comunicado detallan que recibieron el aviso del accidente laboral a las 21:24 horas. Se desplazaron de inmediato al lugar.

La víctima se dedicaba a realizar todo tipo de labores en las instalaciones eléctricas, de agua y de otros servicios del edificio hotelero. En esos instantes previos a precipitarse, estaba llevando a cabo una de ellas.

Investigan qué le ocurrió para precipitarse

Por causas que se desconocen e investigan agentes de la policía catalana, el hombre cayó al vacío desde la cubierta. Los sanitarios también movilizados no pudieron hacer nada por su vida, pues falleció en el acto.

Se ha dado parte de lo ocurrido al Juzgado de Guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con el protocolo habitual para este tipo de casos.