Así lo ha confirmado el conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña indicando que ahora se debe dejar que prosiga la investigación

Muere un minero de 26 años en la mina de potasa de Cabanasses, en Súria, Barcelona, nuevamente escenario de la tragedia

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BarcelonaLa mina de potasa de Cabanasses, en Súria, Barcelona, que ayer volvía a convertirse en escenario de la tragedia tras la muerte de un minero de 26 años, había pasado un control de seguridad la semana pasada, el 21 de julio, según ha confirmado Albert Dalmau, consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

“Ahora debemos dejar que el comité de seguridad de la mina, el departamento de la industria y los Mossos d'Esquadra investiguen lo que puede haber pasado en la mina, a entre 750 y 900 metros de profundidad", ha declarado, poniendo de relieve que ahora es la investigación la que debe esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el fatal accidente laboral en la que el joven minero perdió la vida.

La tragedia, en la misma mina donde murieron otros tres mineros en 2023

El suceso, que vuelve a sumir en el luto a la localidad, no es el primero que sucede en la misma mina. De hecho, hace apenas tres años, en marzo de 2023, otros tres mineros murieron tras quedar atrapados en un desprendimiento a 900 metros de profundidad, operando también para , ICL Iberia (Iberpotash), el grupo propietario de las instalaciones y que está detrás de la explotación.

Tras lo ocurrido, desde la compañía, que ha expresado sus condolencias, ha señalado en declaraciones recogidas por el medio Regio7 que “inmediatamente”, el “protocolo de emergencia” fue “activado” y la mina, “donde había unos 240 trabajadores” fue “evacuada", al tiempo en que, en señal de duelo, se decretó la interrupción de la actividad en el resto de las instalaciones.

“La seguridad es un valor esencial para la empresa y para el Grupo ICL", subrayaron, como refiere el citado medio, que recoge también declaraciones del propio delegado de ICL Iberia, Alberto Serfaty, quien ha expresado sus “condolencias a la familia y los compañeros de la víctima”.

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“Inmediatamente, hemos empezado a investigar las causas que pueden haber causado este triste accidente", ha defendido en una comparecencia en la prensa en la que no se aceptaron preguntas.

Luto otra vez en Súria

Tras lo ocurrido, el alcalde de Súria, Albert Corberó, ha lamentado que el de ayer volvió a ser “un día triste para el pueblo, que es un pueblo minero”, destacando que aunque el joven fallecido no era vecino, siendo oriundo de Sant Martí de Torroella, su familia si tuvo “un vínculo minero durante muchos años”, en referencia a su padre, también trabajador de la mina.

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Por estos hechos, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta, habiéndose decretado dos días de luto oficial y un minuto de silencio en el pleno extraordinario de este jueves.

La muerte del joven, junto a la de los otros tres mineros de 2023, tampoco son las únicas en la historia de una mina marcada por la tragedia, con un aciago compendio de siniestros laborales en la explotación, arrancando con la muerte de otros tres trabajadores el 27 de febrero de 1987 al desplomarse 150 toneladas de mineral sobre ellos.

En la de 2023, la mina había pasado una inspección hacía tan solo tres semanas. En la de ahora, solo había pasado una.