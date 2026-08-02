Muere un hombre de 30 años en la piscina municipal de Albolote, Granada

Europa Press Redacción Andalucía 02 AGO 2026 - 05:30h.

Se desconocen las causas detrás del fallecimiento de este varón de 30 años en la piscina de Albolote, Granada

España suma ya 150 ahogamientos antes del verano, la peor cifra histórica: "La mayoría ocurren cuando no hay peligro aparente"

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Un hombre de unos 30 años falleció en la tarde del miércoles en la piscina municipal de Albolote, Granada, por causas que están siendo investigadas, lo que ha motivado un minuto de silencio este jueves en la plaza del Ayuntamiento de la localidad en señal de duelo.

El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, ha trasladado a través de las redes sociales sus condolencias a la familia y a sus seres queridos "en estos momentos de inmenso dolor". Junto a ello, ha rogado "prudencia y respeto mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido"; y se obtiene la "información oficial" pertinente.

Como muestra de respeto y en señal de duelo, se ha aplazado la Cena de los Mayores al próximo domingo por la noche y este jueves a las 11,00 horas se ha celebrado un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento. Además, han quedado suspendidas todas las actividades previstas en la piscina municipal durante estos días de fiestas populares.