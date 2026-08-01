La Benemérita ha señalado que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la defunción

Iñaki González-Pol trabajaba desde el año 2028 como delegado de Protección de Datos en el Parlamento de Andalucía

Compartir







SevillaLa Guardia Civil encontró este viernes, 31 de julio, el cuerpo sin vida de un ciclista en un camino próximo a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas. Según han confirmado fuentes del Parlamento de Andalucía a Europa Press, la identidad del cadáver corresponde al delegado de Protección de Datos en el Parlamento andaluz, Iñaki González-Pol.

Por su parte, el Instituto Armado ha detallado a esta agencia de noticias, que el hallazgo del cadáver se produjo en la mañana del viernes por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas. El cadáver de Iñaki González-Pol fue levantado por orden de la comisión judicial y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. La prueba forense será clave para conocer la causa exacta del fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE Muere un ciclista de 34 años tras ser atropellado en El Ejido, Almería

Se mantiene abierta la investigación

No obstante, la Benemérita ha señalado que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la defunción, ya que se desconoce si ha fallecido a causa de un accidente o de algún problema médico.

Según la información facilitada por Diario de Sevilla, Iñaki González-Pol trabajaba desde el año 2028 como delegado de Protección de Datos en el Parlamento de Andalucía y llevaba vinculado al Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 2006. Antes, estuvo trabajando para Garrigues Abogados.

PUEDE INTERESARTE Mata a un ciclista de 84 años tras arrollarlo con el coche y huye del lugar del accidente en Mallorca

Según informa el 'Diario de Sevilla', los trabajadores de la Cámara están consternados porque de él aseguran que "era una buena persona, a la que respetaban, y siempre de buen trato".