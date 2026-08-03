La Policía Local de Benidorm está tratando de encontrar a la familia de una urna de cenizas olvidada en un supermercado

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La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este lunes por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias. El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas. En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.

El mensaje publicado por los agentes en redes sociales

"Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm. Sabemos que no es un objeto cualquiera", solicita la Policía. "Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato. Comparte esta publicación para ayudar a que vuelva con los suyos", añaden los agentes en un post publicado en redes sociales con el objetivo de llegar hasta los familiares.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado que hayan encontrado a los familiares que se olvidaron la urna funeraria en el supermercado. Los trabajadores del establecimiento llamaron a la Policía, quien se ha hecho con la custodia de la misma hasta que den con los dueños de las cenizas.