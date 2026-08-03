Las imágenes grabadas por un piloto de helicóptero muestran la desolación que ha dejado el incendio

Bomberos valencianos piden más medios y avisan: "Estamos trabajando como hace 20 años y los incendios han avanzado"

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CastellónEl incendio declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó cumplía este sábado una semana y se encuentra estabilizado tras quemar 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros.

Los vecinos de los dos últimos municipios que estaban desalojados, Artana y Eslida, ya pudieron volver a sus casas. El municipio más afectado ha sido Artana, con 3.160 hectáreas calcinadas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales y el incendio ha afectado a un 12% del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

Las imágenes grabadas por un piloto de helicóptero muestran la desolación que ha dejado el incendio a su paso por estos paisajes.

Continúan trabajando en el incendio de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida

Efectivos terrestres continúan trabajando en el incendio declarado hace más de una semana en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida.

Este domingo se encontraban en la zona afectada dos autobombas; tres brigadas rurales; dos unidades especiales de bomberos forestales; y tres brigadas forestales de Bomberos de la Diputación.

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Desde el '112' han recordado a la ciudadanía la importancia de no aproximarse a la zona del incendio. "Mantenerse alejados de allí facilita el trabajo de los equipos de emergencia y evita riesgos innecesarios", han apuntado.