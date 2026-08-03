Las devastadoras imágenes grabadas por un piloto de helicóptero del paisaje de Vall d'Uixó arrasado por el fuego
Las imágenes grabadas por un piloto de helicóptero muestran la desolación que ha dejado el incendio
Bomberos valencianos piden más medios y avisan: "Estamos trabajando como hace 20 años y los incendios han avanzado"
CastellónEl incendio declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó cumplía este sábado una semana y se encuentra estabilizado tras quemar 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros.
Los vecinos de los dos últimos municipios que estaban desalojados, Artana y Eslida, ya pudieron volver a sus casas. El municipio más afectado ha sido Artana, con 3.160 hectáreas calcinadas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales y el incendio ha afectado a un 12% del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Las imágenes grabadas por un piloto de helicóptero muestran la desolación que ha dejado el incendio a su paso por estos paisajes.
Continúan trabajando en el incendio de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida
Efectivos terrestres continúan trabajando en el incendio declarado hace más de una semana en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida.
Este domingo se encontraban en la zona afectada dos autobombas; tres brigadas rurales; dos unidades especiales de bomberos forestales; y tres brigadas forestales de Bomberos de la Diputación.
Desde el '112' han recordado a la ciudadanía la importancia de no aproximarse a la zona del incendio. "Mantenerse alejados de allí facilita el trabajo de los equipos de emergencia y evita riesgos innecesarios", han apuntado.