El incendio de la Vall d'Uixó sigue activo cinco días después, mientras miles de vecinos continúan evacuados

Bomberos de Artá, Mallorca, introducen un vehículo eléctrico en un tanque de agua para evitar que el fuego se reavive

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Cinco días después del inicio del incendio forestal que afecta al entorno de la Vall d'Uixó y la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, las llamas siguen sin estar completamente controladas. Aunque durante la noche los equipos de extinción han conseguido consolidar parte del perímetro tras los rebrotes registrados en la jornada anterior, la situación continúa siendo complicada.

Mientras los bomberos luchan por contener el fuego, algunos vecinos han podido regresar por primera vez a sus viviendas. Lo que se han encontrado ha sido un escenario de absoluta devastación.

"La vuelta ha sido muy triste"

Fernando y sus hijas acaban de regresar a su vivienda en La Vilavella, uno de los municipios afectados por el incendio. Nada más llegar, la prioridad ha sido comenzar a retirar la gruesa capa de ceniza acumulada en la vivienda: "Hemos llegado ahora y están todos limpiando todas las cenizas porque es un problema."

Sin embargo, lo más duro ha sido contemplar el estado en el que ha quedado el entorno: "La vuelta ha sido muy triste, verlo todo negro, todo quemado, las casas llenas de ceniza, los tejados."

Las imágenes reflejan un paisaje completamente transformado. Donde antes había masa forestal ahora solo quedan árboles carbonizados, campos arrasados y caminos que han servido como cortafuegos.

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El fuego ha dejado tras de sí una enorme huella de destrucción, en distintos puntos pueden verse vehículos completamente calcinados, invernaderos reducidos a cenizas y viviendas dañadas por las llamas. Los vecinos siguen tratando de asumir lo ocurrido: "Estamos pasando algo que no nos pensábamos que nos iba a suceder." El impacto emocional se suma ahora al largo proceso de limpieza y recuperación que tendrán que afrontar las familias afectadas.

Los equipos de extinción mantienen la lucha contra el fuego

Aunque durante la madrugada se lograron estabilizar algunos puntos del perímetro, el incendio continúa activo. Los efectivos terrestres siguen trabajando intensamente sobre el terreno mientras los medios aéreos realizan descargas constantes para frenar el avance de las llamas.

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Las altas temperaturas y la ola de calor complican las labores de extinción. En estos momentos, todos los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco oeste, entre Alfondeguilla y Alcudia de Veo, donde persisten los puntos más conflictivos: "Hoy se ve que se ha vuelto a reavivar y van a ver si lo apagan."

A pesar de que algunos vecinos han podido regresar, alrededor de 10.000 personas continúan desalojadas por precaución. Muchas familias abandonaron sus viviendas con apenas unos minutos de margen y únicamente pudieron llevarse lo imprescindible. En numerosos casos, las mascotas tuvieron que quedarse dentro de las casas, ese fue el caso de Julia: "Se me quedó la gatita porque no tenía transporte."

Protectores de animales rescatan mascotas atrapadas

Durante estos días, asociaciones protectoras de animales han trabajado sin descanso para acceder a las zonas evacuadas y rescatar a perros, gatos y otros animales domésticos que permanecían atrapados, muchos de ellos sin agua ni alimento desde hacía varios días.

Los voluntarios explican que han tenido que acceder a viviendas de distintas maneras para salvar a los animales: "Hasta ahora todos los animales que nos han pedido los hemos podido rescatar, sea saltando verjas, sea rompiendo una puerta." El balance provisional refleja el rescate de cinco perros, tres gatos y un pájaro, aunque las labores continúan mientras persistan las restricciones de acceso.

Con miles de hectáreas afectadas y miles de vecinos todavía lejos de sus hogares, el objetivo de los equipos de emergencia sigue siendo el mismo: contener definitivamente el incendio y evitar nuevos rebrotes. Mientras tanto, quienes ya han podido regresar comienzan una lenta vuelta a la normalidad entre cenizas, humo y un paisaje completamente transformado por el fuego.