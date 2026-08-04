El cuerpo corresponde a un hombre de 30 años, Mohamad Jawara, vecino de la localidad

Un testigo dio la voz de alarma a las autoridades al ver parte de una extremidad sobresaliendo entre los residuos

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Lloret de MarEl cadáver del hombre encontrado muerto este pasado viernes en un contenedor de Lloret de Mar corresponde a un hombre de 30 años, Mohamad Jawara, vecino de la localidad.

Según recoge el medio local ACN, el hombre habría sufrido una muerte violenta, a tiros. Además, en un primer momento diversos medios apuntaron a que el cadáver del hombre podría estar desmembrado tras haber sido descuartizado. Sin embargo, posteriormente las autoridades comprobaron que el cuerpo estaba entero.

La voz de alerta de un testigo

Un testigo dio la voz de alarma a las autoridades al ver parte de una extremidad sobresaliendo entre los residuos. Tras recibir aviso a las 16.25 horas, varias dotaciones de la policía catalana y de la Policía Científica se desplazaron al lugar y encontraron al hombre con signos incompatibles con la vida.

El caso continúa bajo secreto de las actuaciones y la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

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La familia de la víctima, de Gambia, ha iniciado una campaña de GoFoundMe para tratar de recaudar el dinero necesario para repatriar el cuerpo a su país de origen: “Con el corazón profundamente roto, hoy nos dirigimos a vosotros para pediros ayuda”, lamentan. "El viernes pasado recibimos una noticia muy triste que ha dejado a la familia Jawara sumida en un dolor inmenso. En estos momentos tan difíciles, os pedimos de todo corazón que recéis mucho por nuestro hermano, para que Alá le conceda su misericordia infinita, le perdone sus faltas y le otorgue el lugar más alto en el Jannah. Amén", concluyen.