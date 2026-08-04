La hermana de Francisco José Agüera, el hombre desaparecido y descuartizado en Coín en 2020, ha concedido una entrevista

Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en Alhaurín de la Torre en Málaga

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MálagaSeis años después de la desaparición de Francisco José Agüera, un hombre cuyo rastro se perdió en el municipio malagueño de Coín en 2020, su familia ha conocido su desenlace fatal. El detenido como presunto autor del homicidio de Francisco José Agüera y del que fueron encontrados parte de su cuerpo la pasada semana en un camino de la localidad de Alhaurín de la Torre, ha confesado haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio en Coín, descuartizar el cadáver y posteriormente trasladar los restos a diversos puntos del otro municipio mencionado.

Así lo han informado desde la Guardia Civil a través de una nota, en la que han indicado que la desaparición del hombre, vecino de Coín de 59 años, fue denunciada en 2020 y desde entonces la investigación ha permitido esclarecer los hechos y localizar nuevos restos óseos relacionados con el caso.

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El "dolor" de la familia de Francisco José Agüera

Ahora, la familia de Francisco José Agüera puede respirar más tranquila al encontrar un final a esta pesadilla que llevan viviendo seis años sin tener ningún tipo de noticia de este vecino de Coín. Su hermana ha concedido unas palabras a 'Canarias 7' en las que ha confesado cómo se encuentra todo el entorno de este hombre cuyos restos se han encontrado seis años después de su desaparición.

"Esto es un dolor que te come por dentro, que no te deja vivir", confiesa la hermana de este hombre que fue asesinado y descuartizado y sus restos fueron esparcidos por distintos puntos de Málaga.

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Además, la hermana de Francisco José Agüera también ha querido disculpar a la familia del detenido: "La familia del que ha hecho esto también estará sufriendo y no tiene culpa. No tenemos nada en contra de ellos".

El hallazgo de los restos de Francisco José Agüera

El origen de la investigación, denominada Operación Capibara, se remonta a junio de 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre, hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín.

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Efectivos del Grupo de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga iniciaron las actuaciones. Tras las pruebas genéticas practicadas por el Servicio de Criminalística, se determinó la compatibilidad del perfil ADN con el del vecino desaparecido en 2020.

Tras la identificación, los investigadores centraron las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima. El análisis de documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido.

Para la búsqueda del resto del cuerpo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial en distintas zonas que contó con georradar, drones, guías caninos especializados en restos biológicos, etcétera, han destacado.

La detención y la confesión del asesino de Francisco José Agüera

El pasado martes, 28 de julio, se detuvo al presunto autor, quien confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio de Coín, descuartizar el cadáver y posteriormente trasladar los restos a diversos puntos de Alhaurín de la Torre.

Asimismo, el detenido condujo a los investigadores a los emplazamientos donde se recuperaron diversos restos óseos humanos, los cuales se encuentran pendientes de análisis genético para su cotejo definitivo.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga y el Equipo de Policía Judicial de Coín. Un juzgado decretó la pasada semana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, que está investigado por el momento por la presunta comisión de un delito de homicidio.