Tres detenidos por explotar a varios empleados sin papeles en una empresa en Palma

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres que explotaban a varios empleados que tenían sin papeles

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La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de explotar en una empresa en Palma a trabajadores inmigrantes en situación irregular, a los que obligaban a llevar a cabo trabajos complejos y conducir pese a carecer de carné y que además sufrían desprecios por parte de los arrestados.

En un comunicado publicado este martes, el cuerpo policial ha detallado que la investigación comenzó en junio y ha permitido la detención de tres responsables de una empresa, que tenía tanto trabajadores legales como en situación irregular.

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En este contexto, los agentes han detectado al menos a cinco víctimas de explotación laboral. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un trabajador, que aseguró haber sufrido presiones y amenazas por parte de los responsables de la empresa por haberse cogido una baja médica después de haber sufrido un accidente laboral.

A raíz de varias pesquisas, los investigadores pudieron destapar la existencia de trabajadores sin papeles en la compañía, que tenían unas condiciones laborales distintas a las de los contratados, puesto que tenían que llevar a cabo trabajos complejos sin la adecuada formación ni seguridad.

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Obligaban a conducir sin carné y en situación irregular

También obligaban a conducir a trabajadores en situación irregular y sin permiso de conducción en España, pese a disponerlo en su país de origen, y eran amenazados con ser despedidos si no accedían a ponerse al volante.

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Los responsables despreciaban a las personas en situación irregular con frases como "si tú no quieres, hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros". Además, se deshacían de los desperdicios de los trabajos en contenedores de la vía pública sin ningún tipo de control, pese a que entre los restos a veces había residuos químicos.

Se llevaron a cabo tres inspecciones policiales-laborales en la sede de la empresa, con la investigación de siete personas en total, tres de ellas en situación irregular y cuatro regulares. La investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.