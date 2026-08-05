Manuel Pimentel Granada, 05 AGO 2026 - 14:44h.

El hombre llevaba unas tres semanas en el municipio y, al parecer, ya se había autolesionado en ocasiones anteriores

El Ayuntamiento de Órgiva está intentando localizar a su familia en Finlandia para repatriar el cuerpo del fallecido

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Un hombre en situación de calle ha muerto en la madrugada de este miércoles tras quemarse a lo bonzo en la localidad de Órgiva, Granada.

Se trata de un ciudadano finlandés de 52 años que llevaba en el municipio desde hacía alrededor de tres semanas, tal y como ha confirmado a Informativos Telecinco el alcalde del pueblo, Raúl Orellana.

Con alcohol en una bañera

Al parecer, el fallecido sufría un trastorno mental ya que en anteriores ocasiones había tenido que ser atendido por los servicios sanitarios y sociales tras autolesionarse.

Los restos mortales han sido hallados en la mañana de este miércoles dentro de una bañera en un solar de titularidad privada al que se habría colado y se habría rociado con alcohol.

El Ayuntamiento de Órgiva está gestionando con los consulados para tratar de localizar a su familia en Finlandia para, una vez realizada la autopsia del cadáver, poder repatriar cuerpo.