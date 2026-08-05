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Sucesos

Una mujer muerta y al menos una persona herida grave tras un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes, en Asturias

Guardia Civil de Llanes, en Asturias
Un muerto y al menos un herido tras un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes, en Asturias. Informativos Telecinco
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Alarma en el Principado de Asturias tras registrarse este miércoles 5 de agosto varios disparos con arma de fuego en la zona del cuartel de la Guardia Civil de Llanes.

Las primeras informaciones apuntan a que, como consecuencia del grave tiroteo, una persona ha fallecido y, al menos, otra ha resultado herida de gravedad. Así lo recogen fuentes como 'La Nueva España'.

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Por el momento se desconocen las circunstancias de lo ocurrido y se espera que las autoridades faciliten más información sobre el incidente en las próximas horas. La fallecida sería una mujer, según destacan las fuentes locales.

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