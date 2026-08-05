Una mujer muerta y al menos una persona herida grave tras un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes, en Asturias
Una persona ha muerto y al menos otra ha resultado herida tras un tiroteo en la zona del cuartel de la Guardia Civil de Llanes
Un varón fue detenido en Gijón por intento de homicidio al sabotear el sistema de frenos de una moto de un policía local
Alarma en el Principado de Asturias tras registrarse este miércoles 5 de agosto varios disparos con arma de fuego en la zona del cuartel de la Guardia Civil de Llanes.
Las primeras informaciones apuntan a que, como consecuencia del grave tiroteo, una persona ha fallecido y, al menos, otra ha resultado herida de gravedad. Así lo recogen fuentes como 'La Nueva España'.
Investigación en curso
Por el momento se desconocen las circunstancias de lo ocurrido y se espera que las autoridades faciliten más información sobre el incidente en las próximas horas. La fallecida sería una mujer, según destacan las fuentes locales.