Los agentes comprobaron, por distintos elementos en el lugar del crimen y por las conclusiones forenses, que había tratado de fabricar un relato respecto al crimen

Los vecinos del dueño del bar de Valencia que ha confesado matar a un joven de 20 años en su local: "Nunca tenía clientela y siempre seguía abierto"

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ValenciaLas autoridades continúan investigando el crimen ocurrido en un bar de Valencia donde el propio dueño del establecimiento, el restaurante ‘La Esquina Tropical’, de comida colombiana, confesó haber acabado con la vida de un joven de 20 años que era su amigo y cliente en el local. No obstante, su llamada al 091no fue inmediata: tardó horas en avisar de lo que había ocurrido y, cuando lo hizo, no contó exactamente lo que había hecho, sino que intentó que creyesen que la víctima trató de robarle previamente, mintiendo directamente a la Policía en su relato.

Al parecer, todo ocurrió tras una noche de fiesta y tras una discusión entre ambos que acabó con un desenlace fatal: la víctima yaciendo en el local, muerta tras ser golpeada en la cabeza con un objeto contundente que aún no se ha concluido cuál fue, pese a que las autoridades se han incautado de varios efectos hallados en el bar que ahora se están analizando.

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El autor confeso del crimen trató de fabricar un relato en torno a un intento de robo

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos se toparon con un escenario lleno de salpicaduras de sangre. Desde los baños a los pasillos. Había incluso restos en un cubo de fregona, lo que los agentes vieron como un indicio de que el autor de los hechos había tratado de alterar la escena. Tanto es así que, según informa Levante-EMV, los agentes sospechan que el dueño del bar, autor del crimen, llamó al 091 cuando ya era consciente de que no podría ocultar lo ocurrido y evitar ser incriminado.

Ante su situación, y con el tiempo corriendo ante la inminente llegada de los trabajadores del turno de mañana que abrirían su jornada en el local, el hombre terminó avisando a las autoridades, pero fabricando un relato en torno a una versión que trataba de convertir todo en un intento de robo por parte de la víctima y su respuesta posterior. De hecho, llamó también a una cuñada contándole lo mismo.

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Los agentes comprobaron que había mentido y tardó más de tres horas en avisarles del crimen en su bar de Valencia

Desplazándose inmediatamente hasta el lugar de los hechos tras el aviso del propio autor del crimen, los agentes pronto comprobaron que había elementos del relato que no se sostenían. Desde ese cubo de la fregona hasta los indicios que apuntaban a que podían haber estado ambos bebiendo alcohol en el lugar, lo que tendrán que verificar las pruebas toxicológicas, hasta llegar hasta otro dato clave: la conclusión del equipo forense, que estimó que la muerte se había producido al menos tres horas antes de la llamada al 091 para avisar de lo ocurrido.

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Ese detalle, fundamental en la investigación, abría directamente la pregunta de qué estuvo haciendo el dueño del establecimiento hasta que avisó; algo que tampoco se sostiene con el relato por el que él contaba que el joven le sorprendió cuando estaba dormido en el interior del bar. Si fue así, la cuestión es por qué no avisó inmediatamente a las autoridades, ni en ese momento ni inmediatamente después.

Ahora, la autopsia y las pruebas de toxicología arrojarán más luz al caso. Los agentes tratan de determinar si, en efecto, hubo una pelea previa y hubo alguna opción de defensa en el homicidio o si fue un asesinato. Además, indagan en las circunstancias que detonaron todo, con algunos vecinos sugiriendo que ya el domingo hubo un altercado y deslizando la posibilidad de que tuviese que ver con un asunto de deudas; extremo que no ha sido confirmado.