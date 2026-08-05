Gonzalo Barquilla 05 AGO 2026 - 17:33h.

Una trabajadora y un vecino de la calle de los Hierros de Valencia coinciden en que La Esquina Tropical apenas tenía clientela

Asesinan a un joven de 20 años en un bar de Valencia: un hombre de 62 años confiesa el crimen tras llamar a la Policía

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La ciudad de Valencia vuelve a estar consternada por un nuevo crimen. Un hombre colombiano de 62 años, propietario del bar La Esquina Tropical, situado en la calle de los Hierros, ha sido detenido este miércoles tras presuntamente matar a un joven de 20 años de la misma nacionalidad. Según las primeras informaciones, el acusado le habría asestado a la víctima un fuerte golpe en la cabeza con un objeto metálico y después habría llamado a la Policía para confesar el crimen.

El Grupo de Homicidios mantiene abiertas todas las hipótesis para esclarecer qué ocurrió realmente en el local. Se ha barajado que el detenido pudo matar a la víctima después de que intentara robar en el establecimiento, también que ambos se conocían de antes y que pudieron mantener una fuerte discusión e incluso que todo puede estar relacionado con un asunto de drogas.

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Varios vecinos de la calle de los Hierros de Valencia (carrer del Ferro) han atendido a la web de 'Informativos Telecinco' y han explicado cómo se produjo el arresto del sospechoso, con quien se habían cruzado en multitud de ocasiones en la zona, además de describir el escaso movimiento que registraba el establecimiento.

Un bar con apenas movimiento

"He visto cómo la Policía ha venido al bar y se ha llevado al hombre arrestado. Luego hemos sabido que era por matar a otro chico", explica a este medio una trabajadora de un establecimiento ubicado muy cerca de donde ocurrió el crimen.

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La mujer asegura que conocía de vista al propietario porque lo veía con frecuencia en la puerta del local. "Al dueño le he visto muchas veces. Siempre le he visto metido en el bar o en la puerta", relata.

Sin embargo, hay un detalle que llevaba tiempo llamándole la atención. "Nunca tenía clientela y él siempre seguía abierto, era muy llamativo", afirma.

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La trabajadora recuerda además el amplio dispositivo policial desplegado esta jornada tras el homicidio. "Las autoridades han estado durante buena parte de la mañana en la calle. Han cortado la intersección del bar, el tramo de la calle de los Hierros que conecta con la calle de Felipe Salvador y con la calle de l'Almirall Cruïlles, más cerca de donde se ubica el local", precisa.

"Es una persona con mucha fuerza"

La misma impresión comparte otro vecino de la calle de los Hierros, que frecuenta la zona desde hace años y también conocía al propietario de La Esquina Tropical.

"El bar La Esquina Tropical está regentado por un señor de condición física gruesa bastante conocido aquí. Hace tiempo acudí al local con unos amigos para tomar unas cervezas y había gente colombiana, pero tampoco eran muchos. Siempre que he pasado por aquí he visto a una o dos personas como máximo, salvo en los partidos de fútbol de Colombia en el Mundial, que había más personas. Pero casi siempre estaba vacío", detalla.

El vecino reconoce que el escaso movimiento del establecimiento le hacía cuestionarse cómo podía mantenerse abierto. "Yo me he preguntado muchas veces cómo conseguía pagar el alquiler", asegura.

Sobre el detenido, lo describe como un hombre reservado con el vecindario. "Al dueño del bar le conozco y, por lo que se ve, es una persona con mucha fuerza. Intercambiaba pocas palabras con los vecinos, apenas un 'buenos días' o un 'buenas tardes'. Pero puedo asegurar que, lo que es movimiento de un bar, como tal, nunca lo he visto en su local", concluye.

Qué se sabe del crimen en la calle de los Hierros de Valencia

La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió en el interior de La Esquina Tropical durante la mañana de este miércoles. Según la información facilitada por la Policía Nacional, el presunto agresor llamó sobre las 09:30 horas al 091 para confesar que había matado a una persona. Cuando los primeros agentes llegaron al local, lo encontraron allí y procedieron a su detención.

La víctima, un joven colombiano de 20 años, falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico. La agresión le provocó un grave traumatismo craneoencefálico y los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. Durante la inspección ocular, los investigadores localizaron e intervinieron la pieza metálica con la que presuntamente fue golpeado. Hasta el establecimiento también se desplazaron agentes de la Policía Científica, el Grupo de Homicidios y la comisión judicial para practicar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias.

Por el momento, el Grupo de Homicidios mantiene abiertas varias líneas de investigación. Una de ellas parte de la versión ofrecida por el propio detenido, quien habría manifestado que el joven intentó robar en el establecimiento y que la agresión se produjo al sorprenderlo en el interior del local, como apunta 'Las Provincias'.

Sin embargo, otras informaciones apuntan a que ambos se conocían previamente e incluso que habrían pasado parte de la noche juntos antes de regresar al bar, donde una discusión habría desembocado presuntamente en la agresión mortal, como indica 'Levante-EMV'. Los investigadores tampoco descartan que el crimen pudiera guardar relación con otro tipo de conflicto, como un asunto de drogas, por lo que continúan recabando pruebas y tomando declaración a testigos antes de determinar qué ocurrió realmente.