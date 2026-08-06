El asesino, que tenía una condena firme por violencia de género y tenía retirada su arma reglamentaria, acababa de recibir la orden de expulsión de la Guardia Civil

Los guardias civiles Laura y Dámaso, antes del crimen de Llanes: tres hijos, una separación y una orden de alejamiento que no evitó el asesinato

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AsturiasEl cuartel de la Guardia Civil de Llanes, en Asturias, se convirtió ayer, miércoles 5 de agosto, en el inesperado escenario de un crimen machista que culminó con la muerte de dos agentes del Instituto Armado, –víctima y agresor–, y con otro efectivo herido de gravedad tras ser disparado en una pierna. El agente Dámaso, obsesionado con su exmujer, también guardia civil, acudió expresamente desde Zamora, donde estaba destinado, para dispararla y matarla tras colarse en las dependencias de la Benemérita en la localidad asturiana.

Oriundo de Galicia, de 49 años, pero empleado en el Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora, donde trabajaba con perros policía, acababa de conocer justo esta semana su expulsión del cuerpo tras un expediente interno. Tenía una condena firme por violencia de género contra la víctima y se le había retirado el arma reglamentaria. Sin embargo, para perpetrar el asesinato, supuestamente sustrajo el arma a un compañero en Zamora.

Los precedentes del crimen machista del cuartel de Llanes

Como parte de la condena por violencia de género contra su exmujer, que se produjo en 2019 y después fue firme, Dámaso llegó a tener también entre sus medidas cautelares, además de la retirada del arma reglamentaria, una orden de alejamiento. Sin embargo, en diciembre de 2025 había sido desactivada.

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Entre los precedentes, además, consta que no era la primera vez que se presentaba en el cuartel de Llanes. Allí había acudido ya hacía seis años, cuando la mujer, identificada como Laura Cruz, alertada, avisó de la situación a sus compañeros. Entonces, ya encontraron una pistola en el maletero de su vehículo. Además, dos años atrás también se presentó en el lugar, consiguiendo en aquel momento acceder hasta ella y propinarla un puñetazo en la cara que requirió asistencia sanitaria, tal como informa el medio La Nueva España.

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Todo ello, conociendo ahora el nefasto desenlace, prueba que existían varias señales de alerta, con la víctima en seguimiento en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

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El asesinato en el cuartel: Dámaso logró colarse desde el garaje para matar a su exmujer

Para perpetrar el crimen machista, Dámaso se desplazó desde Zamora, donde apenas un día antes había asistido a una exhibición con perros. Allí, según informa el citado medio, supuestamente, y antes de marchar, robó un arma a un compañero en circunstancias que tendrán que determinarse.

Tras llegar a Asturias, ya el mismo miércoles, durante el mediodía, se introdujo en el cuartel de la Benemérita en Llanes y logró llegar hasta el garaje aprovechando que un agente que se encontraba en la puerta estaba tramitando una denuncia, razón por la cual no se percató de su presencia.

Desde el garaje, el gallego empleó una escalera y con ello consiguió colarse en los despachos superiores, donde ataviado con un chaleco antibalas comenzó su camino decidido a provocar la tragedia.

Ya desde un comienzo, abrió fuego contra un primer agente que trabajaba precisamente en el área de violencia de género. Disparó, pero no le hizo nada porque entre ellos se interponía una mampara antibalas que actuó como barrera. Sin embargo, no se detuvo ahí, porque continuó hasta llegar al lugar donde se hallaba Laura, su exmujer. Contra ella volvió a detonar su arma, disparándola fatalmente y acabando con su vida en el acto.

Con la alarma, la incertidumbre y la conmoción extendiéndose por el cuartel y sus inmediaciones, el asesino abrió fuego también contra otro agente, –un teniente que acudió presurosamente a tratar de socorrer a su compañera–. El impacto de bala le alcanzó la rodilla, causándole una herida grave.

El tiroteo con varios agentes que acabó con el agresor en pleno cuartel de la Guardia Civil en Llanes

A la ofensiva contra todos también tras matar a su exmujer, tras lograr llegar de nuevo hasta el garaje, tuvo lugar un nuevo tiroteo. El agente Dámaso, enfrentándose a los compañeros de la Benemérita, trataba de huir, pero finalmente lograron pararlo.

Fue un sargento al mando, con experiencia en el cuerpo de élite de la Guardia Civil del Grupo de Acción Rápida (GAR), el que llegando desde el exterior consiguió alcanzarlo.

Tras abatirlo, efectivos sanitarios trataron de asistirlo, pero acabó falleciendo en una ambulancia.