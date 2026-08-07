Detenido en Cartagena un fugitivo reclamado por homicidio en Estados Unidos desde 1983

El FBI le perdió la pista en 1996 tras localizarle en Pensilvania, EEUU, con otra identidad

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La Policía Nacional ha arrestado en Cartagena a un fugitivo reclamado por Estados Unidos como presunto autor del homicidio de su compañera de piso con arma de fuego hace 43 años.

Según una nota de este cuerpo, la investigación se inició tras recibirse una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional que alertaba de su posible presencia en la Región de Murcia.

Pendiente de extradición a Estados Unidos

Permitió su detención en la ciudad portuaria, donde residía con su mujer y sus tres hijos, tras numerosas gestiones de búsqueda y localización sobre posibles domicilios y lugar de trabajo del prófugo, sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde 1983.

Tras el crimen, abandonó Estados Unidos, pero en 1996 fue localizado por el FBI en Pensilvania con otra identidad, aunque no compareció ante la autoridad judicial y desde entonces permanecía en paradero desconocido.

Ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición.