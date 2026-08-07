La Guardia Urbana ha detenido a dos personas tras protagonizar un tiroteo en plena madrugada en el Raval de Barcelona

Varios testigos alertaban a la Guardia Urbana de Barcelona de una pelea en la parte superior de la Rambla del Raval

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BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a dos personas tras un tiroteo esta pasada madrugada en el barrio del Raval de Barcelona, sin que consten personas heridas.

Según han informado este viernes a EFE fuentes de la investigación, los hechos han ocurrido hacia las dos de la madrugada, cuando varios testigos han alertado de una pelea en la parte superior de la Rambla del Raval, donde se han oído algunas detonaciones.

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El tiroteo registrado en El Raval de Barcelona

Cuando los agentes de la Guardia Urbana han llegado a la zona, han localizado varias vainas en el lugar del tiroteo, pero ninguna persona herida.

Gracias a la descripción de los testigos, la Guardia Urbana ha podido detener poco después a dos supuestos autores del tiroteo, cuando se encontraban en la cercana plaza Folch i Torres.

La Guardia Urbana y la Unidad de Investigación de Ciutat Vella de los Mossos d'Esquadra colaboran en la investigación para aclarar las causas del tiroteo.

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En declaraciones a los periodistas, el teniente de alcalde de Seguridad, Prevención, Convivencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha felicitado a los cuerpos de seguridad por la detención de los presuntos autores del tiroteo y porque el incidente se haya podido "solucionar rápidamente".

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Según Batlle, este tiroteo pone de manifiesto la necesidad de "no bajar nunca la guardia" en temas de seguridad, especialmente "cuando se ve amenazada por uso de armas de fuego".