La Policía Nacional encuentra a Miranda, la niña de cinco años raptada por sus padres biológicos en Oviedo, tras tres meses desaparecida

La búsqueda de Miranda M.M., la niña de cinco años secuestrada por sus padres biológicos en Oviedo

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OviedoAgentes de la Policía Nacional han encontrado a Miranda, la niña de cinco años raptada por sus padres biológicos en Oviedo, tras llevar más de tres meses desaparecida. Según ha informado el medio de comunicación 'El Comercio', los agentes han localizado durante la mañana de este viernes 7 de agosto a la menor de cinco años que fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita en un punto de encuentro familiar de Oviedo.

Al parecer, la pequeña de cinco años ha sido localizada en el municipio asturiano de Silvota, según apuntan diferentes fuentes. Dentro del operativo policial desplegado para localizar a la menor, el pasado mes de junio fue detenido el padre de la niña, que vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses, aunque posteriormente fue puesto en libertad.

El rapto de Miranda

Sus padres biológicos raptaron a la pequeña el pasado 30 de abril, según informaban fuentes de la Policía Nacional. En principio, los agentes encontraron a la niña en Silvota, según diferentes fuentes. Fueron los padres biológicos de Miranda M.M los que se llevaron a la menor aprovechando el régimen de visitas que tenían con ella en Oviedo.

La niña de solo cinco años llevaba conviviendo con su familia de acogida nada más y nada menos que 18 meses. Ellos mismos denunciaron la situación y aseguraban que la familia está atravesando “un momento muy complicado y muy duro” tras lo ocurrido.

Una desaparición de "alta vulnerabilidad"

Como informan medios locales como 'elDiario.es', la desaparición de Miranda M.M. se consideraba de “alta vulnerabilidad” y en el caso ha estado plenamente volcado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

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Según explicaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, todo se produjo cuando, durante una visita en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida, en el marco de los contactos periódicos que mantenían los padres biológicos con la niña, se la llevaron repentinamente tras presuntamente agredir además a una educadora social que estaba ejerciendo su trabajo y supervisando la cita.

Fue “completamente inesperado”, según declaraba la consejera asturiana, precisando que hasta el momento no había habido motivo alguno para suspender el régimen de visitas que tenían, que es habitual en estos casos.

El momento "complicado y duro" que atraviesa la familia de acogida

Según explicaba Marta del Arco, este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y se celebran con la presencia de una educadora especializada, encargada, entre otros, de supervisar que os mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores.

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Pese a ello, no obstante, los padres biológicos de Miranda, que al parecer habían recurrido el proceso de acogida, como sucede en el 97% de los casos, según la consejera, se las arreglaron para, de forma “totalmente inesperada”, llevarse a la menor, a la que ahora buscan las autoridades.

Tras estos hechos, la familia de acogida ha atravesado unos momentos "muy complicados y muy duros" por la sustracción de la niña, con la que llevan 18 meses.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Miranda M.M, o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Otra de las vías por las que puedes aportar información para dar con el paradero de un desaparecido es contactando con CNDES, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, a través de su página web (www.cndes.es) o llamando al teléfono de la Policía Nacional (091).