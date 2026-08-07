Muere una persona al arder una vivienda abandonada en Foz, Lugo

Agencia EFE 07 AGO 2026 - 08:44h.

Los bomberos han logrado extinguir las llamas sobre las 23:00 horas y, tras revisar el interior de la vivienda, han encontrado el cadáver

Al lugar de los hechos se desplazaron bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y el servicio de Urgencias 061

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Una persona ha perdido la vida esta madrugada en un incendio declarado en una vivienda abandonada. Los hechos han ocurrido en la Avenida do Viveiro de la localidad de Foz, en Lugo, según ha informado el 112 de Galicia.

El número de emergencias ha recibido varias llamadas alertando de las llamas a las 22:00 horas. En los avisos, los vecinos explicaron que se trataba de una casa abandonada, pero que podría haber algún ocupante en su interior.

Una vez pagadas las llamas, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida

El Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, de los Cuerpos de Bomberos de Barreiros y Viveiro, así como a agentes de la Guardia Civil, ha explicado 112 Galicia a través de un comunicado. También se movilizó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Los bomberos han logrado extinguir las llamas poco después de las 23:00 horas y, tras revisar el interior de la vivienda, han encontrado el cadáver, del que no se conocen más detalles.