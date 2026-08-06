Alberto Guisado Majano murió a los 35 años el 4 de agosto de 2012 mientras combatía el incendio que arrasó la Sierra de Gata

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El nombre de Alberto Guisado Majano continúa muy presente 14 años después de su muerte en acto de servicio. Sus compañeros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los municipios que marcaron su vida le recuerdan con mucho cariño. El cabo mayor falleció el 4 de agosto de 2012 mientras participaba en las labores de extinción del gran incendio forestal que arrasó la Sierra de Gata, en Cáceres, convirtiéndose en uno de los símbolos del sacrificio de quienes combaten el fuego.

Con motivo del aniversario de su fallecimiento, la UME, el Ayuntamiento de Gata y el Ayuntamiento de Villasequilla, localidad toledana de la que era natural, han vuelto a rendirle homenaje con mensajes que ponen en valor su entrega, su trayectoria militar y el legado que dejó entre quienes lo conocieron.

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Un recuerdo que permanece vivo tras 14 años

El pasado 4 de agosto se cumplieron 14 años del fallecimiento de Alberto Guisado Majano. Como viene ocurriendo desde entonces, familiares, compañeros del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) y representantes institucionales participaron en un acto de homenaje junto al monolito levantado en su memoria en la localidad cacereña de Gata, escenario del incendio en el que perdió la vida. La propia Unidad Militar de Emergencias recordó al cabo mayor a través de sus redes sociales con un mensaje de reconocimiento: "Como cada año, ayer recordamos junto a sus familiares y compañeros del BIEM I, al cabo mayor Alberto Guisado, fallecido mientras participaba en la extinción de un incendio forestal en la Sierra de Gata. Siempre en nuestra memoria".

También su municipio natal, Villasequilla, en Toledo, quiso rendirle homenaje coincidiendo con la efeméride mediante un comunicado publicado íntegramente en sus redes sociales: "Se cumplen 14 años del fallecimiento en acto de servicio de nuestro vecino, el Cabo Primero Alberto Guisado Majano, distinguido a título póstumo como Hijo Predilecto de Villasequilla. En esta fecha tan significativa, le rendimos un sentido homenaje y recordamos con profundo respeto su entrega, su valentía y su vocación de servicio, valores que siguen siendo un ejemplo para todos", indicaron.

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"Su memoria adquiere hoy un significado aún más especial al ver a tantos hombres y mujeres de la UME afrontar con profesionalidad, entrega y generosidad los incendios que estos días están castigando a nuestro país. Su labor, al servicio de todos, honra el mismo espíritu de compromiso y sacrificio que Alberto representó. Que su ejemplo siga inspirándonos. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", agregaron.

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El accidente que acabó con su vida en la Sierra de Gata

Alberto Guisado formaba parte del dispositivo desplegado por la UME durante el gran incendio forestal que afectó a la Sierra de Gata en el verano de 2012. El 4 de agosto, integrado en la Sección de Intervención 122, recibió junto a sus compañeros la orden de intervenir directamente sobre uno de los frentes de las llamas dentro de la denominada operación 'Gata'.

Durante uno de los desplazamientos por la zona afectada, la autobomba en la que viajaba se cruzó con otro vehículo. Al maniobrar para facilitarle el paso, el terreno cedió bajo el peso del camión y este terminó precipitándose tras producirse un deslizamiento del firme.

El accidente provocó la muerte de Alberto Guisado Majano y dejó heridos a otros tres militares . El cabo mayor tenía 35 años y era padre de un hijo cuando perdió la vida durante aquella intervención.

Una carrera marcada por el servicio y reconocida tras su muerte

Antes de aquel fatídico accidente, Alberto Guisado había desarrollado una destacada trayectoria en las Fuerzas Armadas. Entre las condecoraciones que recibió en vida figuran la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, así como las medallas de la OTAN por su participación en las misiones internacionales de Afganistán (ISAF) y Kosovo.

Tras su fallecimiento, el Estado le concedió a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo y la Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría de oro con distintivo rojo, en reconocimiento al sacrificio realizado durante el servicio.

Un año después, en 2013, recibió además el ascenso honorífico al empleo de cabo mayor. Tras su muerte hace 14 años, su figura continúa siendo un referente dentro de la UME y un símbolo del compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a la población frente a las emergencias.