Una quincena de personas, entre ellas un agente de la Guardia Civil, han sido detenidas en una operación contra el narcotráfico

Cae una de las mayores organizaciones criminales asentada en España dedicada al tráfico de droga: detienen a 57 personas

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Varias personas han sido detenidas este lunes en el marco de un gran operativo contra el narcotráfico con epicentro en la localidad de Muxía, en A Coruña.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que en la operación hay más de una docena de detenidos, aunque la cifra podría variar e incrementarse en las próximas horas, con nuevas detenciones según el avance de las actuaciones abiertas.

Uno de los detenidos en el marco de este operativo, que sigue en marcha, es un guardia civil, y las actuaciones están declaradas secretas. El operativo está siendo desarrollado de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional. Lleva la causa la Audiencia Nacional.

Podrían producirse más detenciones

Las actuaciones, que han ido acompañadas del despliegue de un gran dispositivo, están vinculadas con una descarga de droga que habría tenido lugar en la Praia de Arnela. Las fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que ha sido intervenida una gran cantidad de cocaína, en torno a 1.500 kilos.

Las autoridades no han confirmado la identidad de los detenidos en la operación antidroga en la que han incautado más de mil kilos de cocaína en A Coruña. Lo que sí que han explicado es que las cifras podrían aumentar en las próximas horas, lo que deja entender que la investigación continúa abierta y que siguen tras la pista de más personas que podrían estar involucradas con el gran traspaso de droga.