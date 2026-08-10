La niña ha sido localizada en un poblado de Silvota, Asturias, tres meses después de que la raptasen: su tutela vuelve a recaer en el Principado

Decretan prisión provisional para la madre de la niña raptada en Oviedo y localizada en Silvota por "riesgo de fuga"

Compartir







Miranda, la niña de cinco años que estaba bajo la tutela del Principado de Asturias y que fue secuestrada por su familia biológica durante una visita en un punto de encuentro familiar de Oviedo, fue localizada el pasado viernes en un poblado de Silvota, en el concejo asturiano de Llanera, tres meses después del rapto y tras un amplio despliegue policial. Su madre, detenida allí, ha sido ahora enviada a prisión provisional comunicada y sin fianza por la sustracción de su hija, mientras desde su entorno, en el seno de la familia materna, denuncian ahora amenazas de los allegados del padre “por no esconder bien” a la menor.

Antes de que la secuestrasen, la niña llevaba 18 meses con su familia de acogida, y fue el 30 de abril cuando, en un punto de encuentro en unas instalaciones especializadas, los padres biológicos se la llevaron tras presuntamente agredir a una educadora social que estaba supervisando la cita, como explicó en su momento la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco. Desde entonces, pasaron 99 días hasta que el pasado viernes lograron encontrarla. Además de junto a su progenitora, estaba también con un hermano adolescente y otros parientes que habían ayudado a cobijarla.

PUEDE INTERESARTE Un hombre de Barcelona y su hijo han sido detenidos en Paraguay por asesinato: fue condenado en España por intento de secuestro

Las supuestas amenazas del entorno del padre tras ser localizada Miranda

Para localizar a la menor, y tras ir estrechando el cerco y acotando la zona de búsqueda, las autoridades pusieron en marcha un despliegue que involucró incluso el uso de un helicóptero, así como la participación de la Unidad de Intervención Policial y la Brigada de la Policía Judicial, que se encargó de las investigaciones que han llevado al paradero de la menor, que nuevamente está bajo la tutela del Principado.

Antes de encontrarla y de arrestar a la madre, en el marco del dispositivo puesto en marcha, la investigación ya había dado un primer paso cuando el 1 de junio detuvo al progenitor, al que localizaron tras ir inspeccionando vivienda a vivienda un poblado chabolista de Granda, en Siero, Asturias.

PUEDE INTERESARTE Un hombre se atrinchera durante varias horas en una vivienda con su madre

Entonces, el entorno del progenitor aseguró que la menor no estaba con él, asegurando que “se la llevó la madre biológica”, por lo que las pesquisas policiales continuaron hasta, finalmente, dar con el paradero de ambas el pasado viernes 7 de agosto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con la menor localizada y la madre detenida y enviada a prisión, el caso, no obstante, continúa, siendo que ahora, según informa el medio El Comercio, la familia de la progenitora denuncia estar recibiendo amenazas por parte del entorno del padre. De hecho, con la tensión y las rencillas familiares otra vez en aumento, los allegados de la madre habrían pedido ayuda a las fuerzas de seguridad, incidiendo en que les recriminan que “no escondieron bien” a la niña, por lo que tenían intención de acudir “con armas” al poblado de Silvota, según han señalado y tal y como recoge El Comercio.

Ante la situación, y para prevenir cualquier conflicto, varios agentes de la Guardia Civil se han movilizado a ese entorno para vigilarlo y evitar cualquier posibilidad de enfrentamientos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La madre de la niña y su envío a prisión

Entre tanto, la madre de Miranda ha sido enviada a prisión provisional comunicada y sin fianza, siendo que la Fiscalía había solicitado esta medida al considerar que existe riesgo de fuga, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer en caso de condena, en principio por un delito del artículo 225 bis del Código Penal, que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad. Además, el Ministerio Público considera que esta sustracción ha ocasionado una "alteración" en la estabilidad física y psíquica de la menor.

Frente a ello, el abogado de la progenitora, José Manuel Álvarez Sánchez, ha anunciado un recurso contra la decisión del juez, considerando excesiva “una medida tan gravosa”.