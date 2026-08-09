Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás

Donald Trump anuncia un “acuerdo histórico” para el “desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza” como parte de su plan de paz

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha afirmado que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmado por completo.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo 'desarme de Hamás', me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales.

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"Nos mantenemos firmes en estos intereses", según Netanyahu

El primer ministro israelí ha afirmado que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. "Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas", ha argüido.

"La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses", ha expresado, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las "amenazas" existentes contra Israel y sus ciudadanos.

Asimismo, Netanyahu ha reiterado que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. "Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", ha señalado, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

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"Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca", dice Netanyahu sobre Trump

El primer ministro israelí ha afirmado que siente "un gran aprecio" por Trump. "Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar nuevamente: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares", ha sentenciado.

Así, ha reiterado que harán "todo lo necesario" para garantizar la seguridad de Israel y eso es algo que ha demostrado "una y otra vez": con la entrada en Rafá en el enclave palestino, con el control del corredor de Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre Gaza y Egipto, o cuando sus fuerzas entraron en Líbano y pudieron eliminar al jefe del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá.

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"Irán ataca a todos los países de la región, incluso fuera de ella, pero hay un país que no ataca: el Estado de Israel. Hasta ahora no ha atacado y podría hacerlo, pero ¿por qué han pasado tantas semanas y no nos está atacando? Porque sabe el golpe devastador que le infligiremos si lo hace", ha dicho.

Esto se produce después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado 'luz verde' a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

Hamás ha asegurado que sigue plenamente comprometido con el plan estadounidense

El primer ministro israelí recibió recientemente a Mladenov, quien había solicitado que Israel detuviera sus ataques contra el enclave palestino con el fin de que concluyeran las negociaciones con Hamás para poner en marcha las fases del acuerdo.

Israel no se opone en principio a que una fuerza multinacional liderada por la Fuerza Internacional entre a Gaza para asumir labores de control y seguridad civil, si bien sí ha rechazado retirarse del enclave palestino mientras no se haya completado previamente el desarme total de Hamás.

En su primera respuesta al anuncio de Netanyahu, Hamás ha asegurado que sigue plenamente comprometido con el plan estadounidense aunque ha vuelto a matizar que sigue esperando que se concreten los plazos exactos que regularían tanto su desarme como la retirada israelí.

"Reiteramos nuestra seriedad a la hora de participar de forma responsable en la implementación de lo acordado en los 15 puntos, y de establecer un calendario claro para su aplicación", ha respondido Hamás en un comunicado publicado por 'Filastin', su diario afín.

El movimiento islamista palestino pide "mediadores, garantes y a la Junta de Paz"

Hamás insiste en que la prioridad, ahora mismo, es la de "garantizar la plena implementación del acuerdo, incluidas todas sus etapas y requisitos, que conduzca a un cese completo de las hostilidades y el fin de la agresión" así como "la finalización de la retirada, la apertura de los cruces, la entrada de ayuda y suministros de refugio y el inicio del proceso de reconstrucción".

Por todo ello, el movimiento islamista palestino pide "mediadores, garantes y a la Junta de Paz" que "asuman sus responsabilidades, garanticen el compromiso de todas las partes con los acuerdos alcanzados y prevengan cualquier violación o incumplimiento que pueda perturbar el proceso de implementación o socavar el acuerdo de alto el fuego".