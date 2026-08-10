Las personas con enfermedades raras podrán acceder a nuevas líneas de apoyo económico y social

Se calcula que los costes asociados a la enfermedad suponen alrededor del 20% de los ingresos familiares anuales

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Las enfermedades raras no solo obligan a convivir con un diagnóstico difícil, tratamientos fragmentados o continuos peregrinajes médicos. También obligan a replantear la economía doméstica. Una familia puede pasar de hablar de colegio, trabajo y vacaciones a girar en torno a informes clínicos, dependencia, prótesis, desplazamientos, fisioterapia, adaptación de vivienda o reducción de jornada. Por eso las nuevas líneas de apoyo económico y social que empiezan a desplegarse en 2026 no deben entenderse como una ayuda única, sino como un conjunto de puertas: algunas sanitarias, otras sociales, otras fiscales y otras ligadas a asociaciones de pacientes.

FEDER sitúa en más de tres millones el número de personas que conviven en España con una enfermedad rara o sin diagnóstico, y más de la mitad de las familias espera más de seis años para obtenerlo. Se calcula, además, que los costes asociados a la enfermedad suponen alrededor del 20% de los ingresos familiares anuales, con gastos en medicación, productos sanitarios, ayudas técnicas, transporte adaptado, asistencia personal o adaptación del hogar.

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Un ejemplo sería el de un grupo especialmente vulnerable dentro de las enfermedades raras: las personas con ELA y otras enfermedades o procesos irreversibles de alta complejidad. Para ellos, se ha aprobado la Ley 3/2024, que nació para mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados para quienes padecen ELA, pero amplía su alcance a otras enfermedades neurológicas irreversibles y de alta complejidad, e incluso a procesos no neurológicos que cumplan los criterios establecidos.

La clave práctica está en el nuevo Grado III+. El Imserso explica que esta categoría permite acceder a una prestación vinculada al servicio para cuidados en el entorno domiciliario o asistencia personal de hasta 9.850 euros mensuales. No es una prestación automática por el nombre de la enfermedad: el Real Decreto 969/2025 precisa que no existe una lista cerrada de patologías y que el diagnóstico por sí solo no basta; deben verificarse criterios clínicos, funcionales y de necesidad de cuidados complejos.

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La financiación pública también se ha reforzado. El Real Decreto-ley 17/2026 fija una protección mínima garantizada de 4.930 euros mensuales para el Grado III+ y añade créditos extraordinarios al sistema de dependencia: más de 2.097 millones de euros para el nivel mínimo de protección y 121 millones para el nivel acordado. El debate ya no se limita a reconocer derechos, sino a dotarlos de dinero para que las comunidades autónomas puedan aplicarlos.

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Junto al dinero aparece otro elemento decisivo: el tiempo. La Ley 3/2024 establece que la revisión de discapacidad de las personas incluidas en su ámbito podrá solicitarse en cualquier momento y deberá resolverse en un máximo de tres meses. También fija ese mismo plazo máximo para revisar el grado de dependencia y el programa individual de atención, y reconoce como mínimo el Grado I desde el diagnóstico en los casos incluidos.

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Para las familias cuidadoras, la norma incorpora medidas que van más allá del paciente. Permite mantener la base de cotización cuando la persona cuidadora reduce jornada o deja su empleo, con apoyo del Imserso en parte del incremento de cotización, y convierte a quienes abandonen el trabajo para cuidar en colectivo prioritario de las políticas de empleo. Además, contempla atención especializada 24 horas en fases avanzadas, rehabilitación, fisioterapia domiciliaria, ayudas para desplazamiento, manutención y alojamiento, y apoyos vinculados a electrodependencia.

Otra vía de apoyo económico sigue siendo la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La Seguridad Social la dirige a progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada al menos un 50% para cuidar de forma directa, continua y permanente a un menor que necesita ingreso hospitalario prolongado o tratamiento continuado en casa. La cuantía equivale al 100% de la base reguladora de incapacidad temporal, aplicada al porcentaje de reducción de jornada.

No todas las ayudas llegarán como pago directo. El Ministerio de Derechos Sociales mantiene las subvenciones estatales del 0,7% para actividades de interés general consideradas de interés social. En 2025 financiaron 1.296 proyectos de 344 entidades con casi 94 millones de euros. Para 2026, el BOE recoge una nueva convocatoria y prevé que el crédito pueda incrementarse en más de 110 millones. En la práctica, estas líneas sostienen programas de acompañamiento, orientación, inclusión y apoyo familiar a través del tercer sector.

También se abre una vía de participación y apoyo social con la futura ley de organizaciones de pacientes. Sanidad afirma que el texto reconoce derechos de información, participación, representación institucional, acompañamiento entre iguales y apoyo psicosocial, y garantiza presencia de las enfermedades raras en los criterios de representación. A esto se suman recursos como el CREER de Burgos, centro estatal de referencia para personas con enfermedades raras y sus familias, y la Red ÚNICAS, orientada a mejorar la atención de menores con enfermedades raras complejas.

El mapa se completa con deducciones autonómicas. Murcia, por ejemplo, permite deducir el 100% de las cantidades pagadas por tratamiento y cuidado de personas con enfermedades raras, con un máximo de 300 euros por declaración y obligación de factura. Es una ayuda modesta, pero relevante: en estas enfermedades, muchas veces la diferencia no la marca una gran prestación, sino la suma de informes bien tramitados, facturas conservadas, discapacidad reconocida, dependencia revisada y una asociación que sabe qué puerta tocar primero