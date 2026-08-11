Europa Press 11 AGO 2026 - 14:01h.

En un video rescatando por los agentes, aparece un menor de edad conduciendo un coche en una vía transitada por otros vehículos

Al padre, quien ocupaba el asiento del acompañante y animaba al menor a conducir más rápido, se le condena como presunto colaborador en la comisión de un delito contra la seguridad vial

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La Policía Nacional ha detenido en El Palmar, en Murcia a un hombre por permitir que su hijo, de 12 años de edad, condujera un vehículo a motor mientras él iba de copiloto. Al padre se le condena como presunto colaborador en la comisión de un delito contra la seguridad vial, según han informado desde el Cuerpo policial. Los agentes comprobaron que el hombre ocupaba el asiento del acompañante y que animaba al menor a conducir más rápido mientras grababa la escena.

Los agentes conocieron a través de una denuncia presentada en dependencias policiales un video donde aparecía un menor de edad conduciendo un coche en una vía transitada por otros vehículos. Las imágenes muestran como incluso era alentado a aumentar la velocidad por un varón que se encontraba en el asiento del copiloto.

Como el menor es inimputable, se ha detenido al padre como cooperador necesario para la supuesta comisión de un delito al permitir que su hijo condujera un coche por la vía pública cuando la edad requerida para hacerlo es 18 años y siendo titular del correspondiente carnet de conducir.

Una imprudencia que pudo tener consecuencias mortales

La Policía Nacional ha señalado que las consecuencias a las que pueden enfrentarse los progenitores, tutores o personas responsables de un menor que, a sabiendas, le permiten conducir un vehículo, no se limitan a infracciones administrativas, pues incurrirían en un delito contra la seguridad vial al convertirse en cooperadores necesarios.

Además, han destacado que estos hechos pudieron producir accidentes, con perjuicio no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para el resto de usuarios de la vía y peatones, dando lugar a la posibilidad de que se den resultados mortales.

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Desde la Policía Nacional han apelado a la responsabilidad y cautela de los adultos ante esta práctica, para que se valore previamente las posibles consecuencias legales y personales que pueden conllevar este tipo de acciones.