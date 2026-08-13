La víctima ha muerto en el Hospital General de Fuerteventura, donde fue trasladado en estado crítico

La Guardia Civil busca al responsable de la agresión mortal y trata de determinar qué es lo que desencadenó el enfrentamiento

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TuinejeUn joven de 23 años, apuñalado tras una reyerta en la localidad de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura, ha muerto en la madrugada de este jueves en el hospital al no poder superar la gravedad de las heridas. La Guardia Civil investiga la agresión y busca al autor de los hechos.

Todo se originó a alrededor de las 20:41 horas del miércoles, cuando el 112 de Canarias recibió una alerta en la cual se informaba de que había un hombre con una herida por arma blanca en la calle Matías López de Tuineje, hasta donde se desplazaron inmediatamente efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona. Atendido in situ, tras estabilizarlo, el joven hubo de ser trasladado en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura, donde finalmente ha fallecido.

Buscan al autor de la agresión mortal

Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, la víctima estaba ya en parada cardiorrespiratoria, pero gracias a las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguieron revertir la situación para, estabilizándolo, llevarlo hasta el hospital en el que ha terminado falleciendo pese a todos los esfuerzos realizados por salvarle la vida.

Tras los hechos, la Guardia Civil, encargada de instruir las diligencias, ha iniciado una investigación sobre la agresión y su origen, sin que se hayan aportado detalles sobre las causas que desencadenaron el enfrentamiento inicial. En este sentido, buscan al autor del apuñalamiento mortal.