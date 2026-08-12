El fallecido contaba con un amplio historial delictivo, se había atrincherado dos veces en su casa en los últimos años

Se trata del segundo homicidio registrado en la provincia de Málaga en menos de 24 horas

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MálagaUn joven de 25 años ha muerto en un hospital tras ser apuñalado en una vivienda en Mijas, Málaga. El fallecido, que estaba en silla de ruedas por un tiroteo que tuvo lugar en 2022, al parecer contaba con un amplio historial delictivo, por lo que las autoridades continúan investigando los hechos.

Fue sobre las 20:35 horas del lunes cuando el teléfono del 112 recibió un aviso de una agresión en la urbanización Mijas Golf, por lo que movilizó a los efectivos sanitarios del 061 y la Guardia Civil, según ha indicado un portavoz del servicio de emergencias. Cuando los agentes llegaron al lugar no encontraron al herido, que finalmente fue localizado en el Hospital Costa del Sol de Marbella, aunque no logró sobrevivir.

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El joven tenía antecedentes delictivos y se había atrincherado dos veces en su casa

El joven murió en el centro con heridas de arma blanca y fue un amigo que solía visitarle el que, como adelanta 'Diario Sur', lo encontró malherido en su casa, trasladándolo en su vehículo hasta el centro hospitalario.

Según estas fuentes, y tal como recoge EFE, el fallecido contaba con un amplio historial delictivo, se había atrincherado dos veces en su casa en los últimos años y se encontraba en silla de ruedas por un tiroteo ocurrido en 2022.

Este, además, es el segundo homicidio registrado en la provincia de Málaga en menos de 24 horas tras el crimen ocurrido en una vivienda de San Pedro Alcántara, en Marbella, Málaga, en el que un hombre confesó a la Policía haber matado a su pareja, una mujer trans de 35 años.