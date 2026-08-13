El suceso ha ocurrido sobre las 10.50 horas de la mañana en una de las playas de la calle Banda del Mar

Muere ahogada una mujer de 52 años en el embalse de Valdemurio, en Asturias, tras acudir con su pareja para ver el eclipse

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Todo indica que la mujer se había ahogado al menos una hora antes de ser rescatada. Los hechos han ocurrido en en una de las playas de la calle Banda del Mar en Málaga. Un nuevo ahogamiento, una lacra que nos acompaña todos los veranos. En este caso, la mujer de 80 años, fue localidad sin vida. El aviso llegaba a las 10.40 horas. El cuerpo de una mujer glotaa boca abajo en el agua junto a una boya. Desde ese instante se ha movilizado a la Policía Local, Policía Nacional, Servicios de Playas y a los sanitarios del 061, informa La Opinión de Málaga.

El cuerpo, sin embargo, ha sido rescatado por varias personas entre las que había socorristas en huelga por el conflicto que mantienen con la empresa concesionaria. Uno de los rescatistas fue capaz, no sin problemas, de llegar hasta el cuerpo de la mujer. No fue fácil moverla. Con la ayuda de otras personas, se intentó subir a la mujer a una tabla, pero finalmente se necesitó de la colaboración de una moto acuática para trasladarla hasta la orilla.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses determinarán las causas del fallecimiento.