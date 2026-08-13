Una mujer de 52 años murió este miércoles en el embalse de Valdemurio, en Asturias, tras acudir con su pareja para ver el eclipse

Rescatan a un bebé de 18 meses encerrado en el interior de un coche en Tapia de Casariego, Asturias, con las llaves dentro

Compartir







Una mujer de 52 años, vecina de Trubia, murió este pasado miércoles en el embalse de Valdemurio, en Quirós (Principado de Asturias). La víctima se encontraba con su pareja en la zona del pantalán de canoas y, según el relato que esta persona trasladó a la Guardia Civil, se introdujo en el agua para bañarse y se sumergió sin volver a salir a la superficie.

Su pareja fue quien dio la voz de alarma al 112 Asturias a las 22:16 horas de este miércoles. En un primer momento, el aviso apuntaba a que la mujer había caído al embalse y no podía ser localizada.

PUEDE INTERESARTE El actor Dani Muriel sufre un accidente horas antes del eclipse en España

La persona acompañante explicó posteriormente a los agentes que habían pasado la tarde en la zona, adonde habían acudido para disfrutar del eclipse, y que, después de dar un paseo, ella decidió bañarse, recogen fuentes como 'Europa Press'. Al ver que se sumergía y no regresaba a la superficie, trató de auxiliarla por sus propios medios antes de pedir ayuda.

Un operativo de búsqueda durante la madrugada

El aviso puso en marcha un amplio dispositivo de emergencia. Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizaron efectivos del parque de Proaza, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina, la Unidad de Drones y al jefe de Zona Centro Este. También se desplazó hasta el embalse un equipo de intervención psicosocial de Cruz Roja y se solicitó la colaboración de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Instituto Armado desplegó dos patrullas de seguridad ciudadana, efectivos del Grupo de Montaña (GREIM) y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Estos últimos se entrevistaron con la pareja de la desaparecida, que les señaló el lugar aproximado en el que la había perdido de vista.

La búsqueda se desarrolló en una zona de aguas interiores sin corriente y con escasa visibilidad en el fondo. Uno de los perros de la Unidad Canina del SEPA marcó una zona de interés y, a las 01:33 horas de este jueves, los GEAS realizaron la primera inmersión. Los especialistas localizaron finalmente el cuerpo a una profundidad de entre siete y 10 metros, no muy lejos del punto señalado por la pareja.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los buzos de la Guardia Civil recuperaron el cadáver durante la madrugada y se hicieron cargo del levantamiento. El SEPA informó de la recuperación a la 01:51 horas, mientras que la Guardia Civil sitúa la extracción del cuerpo en torno a las 01:55 horas. El levantamiento del cadáver se llevó a cabo finalmente a las 02:10 horas.

La pareja de la fallecida, que llegó a meterse en el agua sin conseguir localizarla, recibió asistencia en el lugar por parte del equipo de intervención psicosocial de Cruz Roja y del médico del Grupo de Rescate. La Guardia Civil desplazó también al embalse a personal del Equipo de Policía Judicial de Oviedo, que se encargará de instruir las diligencias sobre lo ocurrido.