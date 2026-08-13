Manuel Pimentel Granada, 13 AGO 2026 - 15:45h.

La alarma del edificio, que está rodeado por vallas de dos metros de altura, avisó a los agentes tras detectar la intrusión de una persona

La mujer, de 42 años, fue sorprendida por la Policía mientras transportaba la máquina expendedora que había sido robada de un edificio en obras

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Escondida en un carrito para bebés y tapada con una manta. Así llevaba una mujer de 42 años una maquina dispensadora de agua de 1,2 metros que supuestamente acababa de robar del internior de un edificio en obras en Granada.

Los hechos tenian lugar pasadas las 3:00 horas de la madrugada. En ese momento, saltó la alarma del inmueble en reformas al detectar a una persona deambulando en la primera planta del edificio, que se encuentra protegido por un perímetro de vallas metálicas de dos metros de altura.

Localizada en plena calle con su particular botín

La alarma dio la señal de aviso a la Policía, por lo que una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional que se encontraba vigilando la zona se dirigió rápidamente hasta el lugar. Una vez en la zona, los agentes localizaron a la mujer en una de las principales avenidas del distrito Norte de Granada.

Los agentes la sorprendieron mientras transportaba el peculiar botín dentro de un carrito de bebé, oculta bajo una manta. Al comprobar lo que tenía escondido bajo la manta, los policías encontraron la máquina expendedora de agua robada del edificio.

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En ese mismo instante, procedieron a la detención de la mujer de 42 años como presunta autora de un robo con fuerza. La detenida, que contaba con antecedentes policiales por una detención anterior, ya ha pasado a disposición judicial.