"Un segundo puede arruinarte las vacaciones": la recomendación de la Policía para librarte de los ladrones

No estar alerta es algo que podemos pagar caro, y un descuido en un momento inoportuno y podemos despedirnos de maleta, móvil o cartera.

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Las vacaciones son el momento perfecto para relajarse. Independientemente de si nos vamos a un lugar conocido o a una nueva ciudad, lo que buscamos es bajar la guardia y relajarnos explorando un sitio nuevo o reuniéndonos con nuestros seres queridos. Sin embargo, no estar alerta es algo que podemos pagar caro. Un descuido en un momento inoportuno y podemos despedirnos de maleta, móvil o cartera. “Pasa más de lo que crees”, alertan desde la Policía Nacional.

Y es que las vacaciones son el momento favorito de los ladrones para actuar, y no solo porque estemos menos alerta. Las masificaciones son más frecuentes y es muy fácil que en esos contextos no le demos importancia a un choque. También es fácil que estemos más despistados intentando descubrir cómo funciona una estación de autobuses o aeropuerto. En definitiva, es fácil cometer un error que se lo ponga fácil a unos cacos que buscan aprovecharse al máximo de la temporada alta. Además, es más probable que una persona de vacaciones no se tome la molestia de ir a una comisaría a poner una denuncia.

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“En periodos vacacionales las aglomeraciones se convierten en el escenario perfecto para hurtos, despistes y situaciones de riesgo. Los delincuentes buscan lo mismo que tú: un lugar donde la gente se relaja”, dice una agente de la Policía Nacional.

Según los datos oficiales del portal de estadísticas de criminalidad, en España se denunciaron un total de 633.888 hurtos en el año 2025. En términos porcentuales, las comunidades con mayor tasa de hurtos por cada 1000 habitantes son Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Todas ellas son también las que más turistas reciben. También por ejemplo en las Islas Canarias se denunciaron 28.802 hurtos durante el año, una cantidad que supera a zonas como Galicia, que tiene un 20% más de habitantes pero un 38% menos de robos.

En este sentido, el consejo de las fuerzas de seguridad es bastante claro: “No pierdas de vista tus pertenencias, ni siquiera por un segundo. En aeropuertos o estaciones mantén tu equipaje controlado. Si te ves en una aglomeración mantén la calma, evita los empujones y localiza las salidas”.

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Los viajeros experimentados han hecho muchas recomendaciones para evitar sustos. Se recomienda dividir los objetos de valor en distintos lugares, por ejemplo, poniendo algo de dinero en el bolso y algo en el bolsillo. En zonas muy concurridas, además, puede ser buena idea llevar siempre la mochila delante y no perder de vista el móvil. Usar bolsillos con cremallera o bolsos cruzados que eviten tirones también es una buena medida disuasoria. Lo más común es que los ladrones busquen pasar desapercibidos y vayan a por ‘presas’ más fáciles.

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Ten en cuenta, además, que este es un consejo que aplica también a las vacaciones internacionales. Las grandes capitales europeas no solo no son necesariamente más seguras que las ciudades españolas, sino que allí es aún más importante que prestes atención. Cuando estás fuera del país lo último que quieres es quedarte sin documentos importantes que necesitas para volver. Además, la desorientación y falta de conocimiento del país puede hacernos más vulnerable a los hurtos.

Las vacaciones son una época para disfrutar, pero también para saber cuándo prestar atención y actuar con responsabilidad. Además de estas recomendaciones para no tener problemas en nuestro destino, es importante ser responsables a la hora de usar las redes sociales y evitar especificar en qué fechas estaremos fuera de casa. De este modo no le pondremos las cosas fáciles a posibles ladrones de nuestra propia ciudad que puedan querer aprovecharse de nuestra ausencia. No se trata de ser paranoicos, pero sí de tener claro el mensaje que daba la policía: si algo le gusta a los ladrones es la gente que no está alerta.

En última instancia, por supuesto, tendremos que acudir a la comisaría más cercana y poner una denuncia. Sin embargo, esto no nos va a evitar un mal trago que bien puede convertir unas vacaciones de ensueño en una auténtica pesadilla… y bastante estresados estamos ya durante el resto del año.