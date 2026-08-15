En la llamada de emergencias se indicó que estaban haciendo una ruta y un hombre se había caído unos 200 metros

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Un hombre ha muerte tras sufrir una caída mientras hacía una ruta de montaña entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, en Somiedo, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para el levantamiento del cuerpo sin vida del fallecido. En la zona permanecen los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del parque de Proaza y el Grupo de Rescate.

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El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.24 horas. En la llamada se indicó que estaban haciendo una ruta y un hombre se había caído unos 200 metros. De inmediato se movilizó al equipo de rescate del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, además de a tres efectivos de bomberos del parque de Proaza por tierra.

Por su parte, desde el 112 de Castilla y León, que también recibió una llamada de alerta, movilizó a personal de bomberos por tierra y un medio aéreo. La Guardia Civil ha sido la primera en llegar al lugar del accidente e indicó que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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Hasta la zona también acudieron los efectivos del grupo de rescate, dos bomberos rescatadores y un médico rescatador, que tuvieron que dejar el helicóptero medicalizado en La Farrapona y continuar a pie hasta el lugar del accidente, además de los efectivos de bomberos de Proaza y de personal de Castilla y León.

Se está a la espera de las indicaciones de la Guardia Civil para extraer del lugar el cuerpo sin vida del fallecido. Por el momento las condiciones meteorológicas impiden el acceso a medios aéreos. La sala del 112 del SEPA también informó del suceso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).