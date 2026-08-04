Maitena Berrueco 04 AGO 2026 - 12:02h.

Hubo que desplegar tres grúas de helicóptero para sacar al padre y los dos hijos de la pared vertical

Alberto, el ertzaina que salvó a una menor que amenazaba con tirarse al vacío en Bilbao

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BilbaoVértigo. Esa es la sensación que asalta al común de los mortales cuando ve las imágenes del rescate que ha llevado a cabo en las últimas horas la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza (UVR) y en la que han participado efectivos de los bomberos de Vizcaya en la zona conocida como 'La Gran Diagonal' del Untzillaitz, un largo tramo inclinado que obliga a usar las manos y en el que las piedras sueltas se convierten en un riesgo añadido.

El escenario del aparatoso rescate ha sido el Untzillaitz o Untzillatx, una de las cimas más duras de la provincia, con un desnivel de 740 metros desde el valle hasta la cima y exigentes y, en ocasiones, peligrosas rampas y pendientes muy pronunciadas.

Precisamente, hasta la cresta de este monte, en Mañaria, ascendieron este pasado lunes un padre y sus dos hijos. Los tres llegaron a una zona de lajas muy pulidas de la que no podían ni ascender ni descender. Se encontraban en perfecto estado pero completamente bloqueados. “La zona de placas amarillas serán entorno a los 60 metros pero es muy vertical y con escasos agarres”, comentan algunos conocedores de la zona.

Bloqueados en una pared vertical

La única opción viable era salir vía aérea. Un helicóptero se ha acercado hasta el lugar para localizar el punto exacto en el que los tres montañeros se encontraban y fueron necesarias tres grúas de helicóptero para poder llegar hasta ellos y sacarlos del atolladero para ser trasladados, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, hasta un lugar seguro donde les esperaban compañeros de montaña de la UVR.

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“A mí me pasó algo parecido en ese monte”, “Eso nos paso hace años y tuvimos la cordura de no seguir adelante volvimos hacia la cima y nos dimos cuenta que el sendero de bajada quedaba a la derecha de la cima en vertical y casi ni se veía”, "Si se tiene algo de vértigo, ni intentarlo", son algunas de las reacciones de usuarios al conocer a través de las redes sociales la publicación del vídeo del rescate por parte de la UVR, la Unidad de Vigilancia y Rescate, un grupo especial de la Ertzaintza especializado en rescates, salvamentos y vigilancia en zonas de difícil acceso, que cuenta con tres áreas principales: montaña, agua y aire.

El tremendo susto para este padre y sus dos hijos se ha saldado, en esta ocasión, con un rescate exitoso con final feliz para ellos y para los profesionales que pusieron en riesgo sus propias vidas para llevarlo a cabo.